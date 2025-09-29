مساعدات إغاثية سعودية جديدة لغزة

عبرت، اليوم، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية السعودية منفذ رفح الحدودي، تضم سلالًا غذائية وحليب أطفال، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، التي يشهدها القطاع واستمرار الحرب عليه.



