إندونيسيا.. قرابة 100 طالب تحت أنقاض المدرسة المنهارة

ابوظبي - سيف اليزيد - لا يزال ما لا يقل عن 91 طالباً عالقين تحت أنقاض خرسانية بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة عليهم، وفق ما أعلنت السلطات بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير من عائلات القصر المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح. وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.