خسائر مليشيات التمرد تتوالى في الفاشر.. مصرع مرتزقة كولومبيين وأوكرانيين ضمن مجموعة مرتزقة حاولت التسلل صباح اليوم بأطراف الفاشر.
■ مصرع اثنين من أبرز المقربين إلى زعيم عصابة آل دقلو، أحدهم مشرف فني على الطيران المسيّر، والثاني مسؤول مالي ذو صلة بالبنوك الإماراتية والليبية ويملك مكتب واجهة مالية للمليشيا بمدينة أبشي التشادية.
■ في تطور جديد داخل مليشيا التمرد.. نقل الجرحى والمصابين من مستشفيات ومراكز العلاج وإعادتهم إلى ذويهم، وذلك بعد تنامي حالات الموت بسبب الإهمال وعدم وجود مرافقين. أكثر من 300 جريح تم ترحيلهم بين الأمس واليوم إلى ذويهم بقرى ومناطق داخل ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
