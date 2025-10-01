تايلور سويفت تصنع التاريخ كأول فنانة تتجاوز مبيعات ألبومها 100 مليون نسخة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - عندما نذكر الموسيقى سواء أغاني أو كلمات أو ألحاناً، فلابد من ذكر اسم النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift لما لها من إسهامات تحولت؛ لتكون ظاهرة فنية فريدة من نوعها في عصرنا هذا. فهي لا تكتفي بتحقيق نجاحات من حيث أسلوب الأداء، أو اختيار الكلمات والألحان، بل امتدت لتكون صانعة مجد وتاريخ على مدار سنوات.

واستكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها نجمة البوب عاماً تلو الآخر، فقد دخلت التاريخ كأول فنانة تتجاوز مبيعات ألبومها 100 مليون نسخة.

تايلور سويفت تدخل التاريخ مجدداً

كشفت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) عن إنجاز جديد لتايلور سويفت، من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام يوم أمس الثلاثاء 30 سبتمبر، كأول فنانة، والوحيدة، التي تجاوزت مبيعات ألبوماتها حاجز الـ 100 مليون؛ حيث باعت سويفت أكثر من 105 ملايين ألبوم حتى 30 سبتمبر.

وكتبت الرابطة على منشورها: "تهانينا لـتايلور سويفت على كونها أول فنانة، والوحيدة، في التاريخ، التي تجاوزت مبيعات ألبوماتها حاجز الـ 100 مليون وحدة!".

ومن ناحية منافسيها، ووفقاً لـ(RIAA) فقد باع فريق البيتلز 183 مليون وحدة، وباع غارث بروكس 162 مليون وحدة، وإلفيس بريسلي باع 146.5 مليون وحدة، وباع فريق إيجلز 120 مليون وحدة.

قائمة مبيعات ألبومات تايلور سويفت

ألبوم "1989" الصادر عام 2014، حقق أعلى مبيعات بـ 14 مليون نسخة،

ألبوم "Fearless" الصادر عام 2008، حقق 11 مليون نسخة.

ألبوم "Red" الصادر عام 2012، الألبوم الذي يحمل اسمها "Taylor Swift" عام 2006، وألبوم "The Tortured Poets Department" الصادر عام 2024، حققت 8 ملايين نسخة.

تايلور سويفت تصنع التاريخ بهذا الألبوم

في عام 2024، عندما أُطلق ألبوم تايلور سويفت "The Tortured Poets Department"، أثبت نفسه بقوة؛ ليُصبح أول ألبوم يتجاوز 200 مليون استماع في يومٍٍ واحد على منصة سبوتيفاي، وفقاً لموقع Variety. وجاءت هذه الأخبار بعد أقل من 24 ساعة من صدوره. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أغنية Fortnight (feat. Post Malone)، الأغنية الأكثر استماعاً في يومٍ واحد.

تايلور سويفت تصنع التاريخ في جوائز بيلبورد

في حفل توزيع جوائز بيلبورد Billboard Music Awards (BBMA) لعام 2023، صنعت نجمة البوب، التاريخ من خلال رفع عدد مرات فوزها في مسيرتها المهنية إلى 39 مرة- مما جعلها الفنانة الأكثر حصولاً على الجوائز في حفل توزيع الجوائز على الإطلاق.

وقد حصلت سويفت على 10 جوائز BBMA، وشاركت خطاب قبول تم تصويره خلف الكواليس في جولة Eras في البرازيل؛ لتشكر معجبيها على دعمهم. وقال سويفت في الخطاب المسجل مسبقاً: "حسناً، هذا غير واقعي. حقيقة أنكم منحتموني 10 جوائز بيلبورد - أنا أتحدث إلى المعجبين على وجه التحديد. لا شيء من هذا يحدث بدونكم". وأضافت: "إن جوائز بيلبورد ترتكز في كل شيء على ما تستمعون إليه وما يثير شغفكم. أنا أحبكم كثيراً".

وتشمل الفئات العشر التي حصلت سويفت فيها على الجوائز: أفضل فنانة، أفضل فنانة في قائمة Billboard 200، وأفضل 100 كاتب أغانٍ، أفضل فنانة أغانٍ إذاعية، أفضل فنانة مبيعات للأغاني، أفضل فنانة في Billboard Global 200، أفضل فنانة في لوحة Billboard العالمية (باستثناء الولايات المتحدة)، أفضل فنانة ريفية، الأغنية الأكثر مبيعاً.

وفي نفس العام، ذهب النصيب الأكبر لجوائز حفل MTV VMA، لتايلور سويفت؛ حيث حصلت على تسع جوائز، بما في ذلك: أفضل فيديو لهذا العام، أغنية العام، أفضل موسيقى بوب، أفضل إخراج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مؤثرات بصرية، وجميعها عن ألبوم «Anti-Hero»، هذا بالإضافة إلى فنان العام وعرض الصيف.

وبهذه الجوائز، أصبحت سويفت أول فنانة تفوز بجائزة فيديو العام لعامين متتاليين، ووسعت رقمها القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في تلك الفئة إلى أربعة، بعد فوزها سابقاً عن «Bad Blood» و«You Need to Calm Down» و«You Need to Calm Down»، و«All Too Well: The Short Film».

