كونفرنس ليغ: كريستال بالاس لمواصلة تألقه بقيادة غلانسر

الرياص - اسماء السيد - لندن : يدخل كريستال بالاس الخميس بقيادة مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر مرحلة جديدة في مسيرته الأوروبية حيث يخوض أول مشاركة كاملة له في المسابقات القارية في كرة القدم، منتشيا برقم قياسي للنادي بـ18 مباراة من دون هزيمة وبفوز على ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتوجه رجال غلاسنر إلى شرق بولندا هذا الأسبوع لمواجهة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من مسابقة كونفرنس ليغ، بثقة عالية بعد فوزه الرائع على ليفربول 2 1 السبت.

كانت تجربة بالاس السابقة الوحيدة في المسابقات القارية هي مباراتي ذهاب وإياب في كأس إنترتوتو عام 1998، لكنه يعود إلى أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي.

كانت تلك أول بطولة كبرى للنادي، وتبعها لقب آخر في ويمبلي بفوزه على ليفربول في درع المجتمع.

وخسر كريستال بالاس معركة قضائية بشأن هبوطه من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد مخالفته قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) التي تحكم ملكية الأندية المتعددة، وهي هزيمة نادرة في الآونة الأخيرة لفريق مزدهر تحت قيادة غلاسنر.

وارتفعت أسهم المدرب النمسوي البالغ من العمر 51 عاما لدرجة أنه يُعتبر الآن من بين المرشحين الأوفر حظا لتدريب مانشستر يونايتد في حال إقالة البرتغالي روبن أموريم.

وصرح غلاسنر لمجلة "كيكر" الألمانية الاثنين "أتابع جميع الشائعات، وهذا كل ما في الأمر".

لكن بالعودة إلى عام مضى فقط، كان منصب غلاسنر نفسه مهددا بعد بداية سيئة للموسم، حيث فاز كريستال بالاس بمباراة واحدة فقط من أصل 13 في الدوري.

تولى غلاسنر قيادة فريق يكاد يكون على شفا الهبوط عندما حل محل روي هودجسون في شباط/فبراير 2024، لكنه أشرف على تحول مذهل في ملعب سيلهيرست بارك على الرغم من خسارته اثنين من أفضل لاعبيه.

انتقل الفرنسي مايكل أوليسيه إلى بايرن ميونيخ الالماني العام الماضي، بينما انتقل إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال في آب/أغسطس الماضي.

والأهم من ذلك، أنه نجح في الحفاظ على قائده المدافع مارك غويهي حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن بدا مدافع منتخب إنكلترا على وشك الانضمام إلى ليفربول.

موقف حازم من بيع غويهي

نفى غلاسنر التقارير التي هدد فيها بالرحيل عن كريستال بالاس في حال بيع غويهي، لكنه قدم حججا مقنعة لرئيس النادي ستيف باريش بالتمسك بقلب الدفاع.

قال غلاسنر "بعد نقاشات عديدة، سألني رئيس النادي: +أوليفر، هل تعتقد أننا قادرون على إدارة الموسم ببيع مارك؟+ فقلت: +بصراحة، لا يمكننا إدارة الموسم على المدى القصير+".

وأضاف "إذا كنتم ترغبون في هذا السيناريو لكريستال بالاس، وكنتم راضين عنه، فبِيعوا مارك. إذا كنتم لا ترغبون في هذا، فعلينا الاحتفاظ به. ثم قرر الاحتفاظ به".

يخاطر كريستال بالاس بخسارة غويهي بلا مقابل عند انتهاء عقده في الصيف المقبل، لكنه يحصد ثمار ذلك الآن، حيث يتقاسم أفضل سجل دفاعي في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن خلال ست مباريات.

ويعتبر "النسور" الفريق الوحيد الذي لم يُهزم حتى الآن في الدوري الانكليزي، وقد واجهوا حتى الآن أربعة من الفرق التي أنهت الموسم الماضي ضمن المراكز السبعة الأولى.

يحتل كريستال بالاس المركز الثالث بفارث ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطتين خلف جاره أرسنال الثاني، على الرغم من التفاوت الكبير في الموارد بين أندية النخبة الإنكليزية.

فقط فولهام وأستون فيلا أنفقا أموالا أقل هذا الصيف من كريستال بالاس الذي كان أبرز تعاقداته الجناح الإسباني جيريمي بينو من فياريال في صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار).

ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، أنفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على لاعبين جدد في الصيف، حيث دفع ليفربول مبلغا قياسيا يقارب 450 مليون جنيه استرليني.

حقق كريستال بالاس أحد أكبر أرباح الانتقالات الصافية في الدوري الممتاز، لكن غلاسنر يجد طريقة لاستخراج أفضل ما في اللاعبين المتاحين له.

فقط ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي جمعوا نقاطا أكثر من بالاس في عام 2025.

سجل مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا 29 هدفا في 56 مباراة في الدوري تحت قيادة غلاسنر، بينما يتألق السنغالي إسماعيلا سار وآدم وارتون أيضا، وكذلك الكولومبي دانيال مونوس الذي لا يكل.

يشكل الفرنسي ماكسينس لاكروا والأميركي كريس ريتشاردز جزءا من خط دفاع ثلاثي قوي مع غويهي، ويبدو أن دين هندرسون هو حارس المرمى الذي كان يونايتد يأمل في أن يكون عليه عندما كان يدافع عن ألوانه في أولد ترافورد.

يمكن لغلاسنر الذي فاز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في موسم 2021 2022، أن يصنع التاريخ مع بالاس ضد دينامو بتحطيم الرقم القياسي للنادي في عدم الهزيمة والذي سجله النادي اللندني في عام 1969.