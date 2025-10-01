شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يندفع لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية العام



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ،مستفيدًا من هبوط العملة الأمريكية المتضررة من دخول الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.



أعرب البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير عن اعتقاده بعدم الحاجة إلى المزيد من التخفيف النقدي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاح اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في أوروبا لشهر سبتمبر ،والتي ستؤثر بشدة على مسار تخفيف السياسة النقدية الأوروبية.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى ( 1.1777$) الأعلى منذ 24 سبتمبر الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1733$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1720$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات أعلى من التوقعات عن التضخم في ألمانيا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.45% ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 97.48 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع بعدما أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها بعد منتصف الليل، بعد فشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين التمويل ،بعد عجز ترامب والحزب الجمهوري و الديمقراطي في التوصل إلى اتفاق مؤقت فى اللحظة الأخيرة.



حذّر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين في الكونجرس يوم الثلاثاء من أن السماح بإغلاق الحكومة الفيدرالية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إغلاق برامج مهمة لهم.



أعلنت وزارتا العمل و التجارة الأمريكيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات في حال حدوث إغلاق جزئي. ويشمل ذلك إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، والذي تعتبره الأسواق عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنهاية هذا الشهر.



الفائدة الأوروبية

•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا حول 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



التضخم فى أوروبا

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر سبتمبر ، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



يصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.2% فى سبتمبر من ارتفاع بنسبة 2.0% في أغسطس ،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.3% بنفس القراءة السابقة.



توقعات حول أداء اليورو

•نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في الفترة المتبقية من هذا العام ،مما سيدعم مكاسب اليورو في سوق العملات الأجنبية.



نظرة فنية

