تسريحات شعر عصرية ناعمة تتصدر أول عروض أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - في قلب باريس، مدينة النور التي لا تخفت أبداً، تتألق منصات أسبوع الموضة بلمسات جمالية تحمل في طياتها رسائل أعمق من مجرد صيحات عابرة. فالجمال لم يعد يختصر في الأزياء وحدها، بل أصبح الشعر عنصراً أساسياً يكمل اللوحة الفنية ويترجم الرؤية التي يسعى كل مصمم إلى إيصالها. وما يلفت الانتباه في هذا الموسم أن البساطة هي التي سيطرت على مشهد تسريحات الشعر، حيث أخذت منحىً طبيعياً بعيداً عن المبالغة، وكأنها دعوة مفتوحة للمرأة لتكون على طبيعتها، من دون تكلف أو تصنع.

هذا التوجه ليس مجرد صدفة، بل هو انعكاس لموجة عالمية تدعو للعودة إلى الذات، حيث أصبح الشعر الطبيعي مرادفاً للثقة والراحة الداخلية. فقد أدركت المرأة العصرية أن الجمال الحقيقي يكمن في الانسجام مع النفس وإبراز الملامح كما هي، بدلاً من محاولة إخفائها خلف التفاصيل المبالغ فيها. لذلك، جاءت إطلالات الشعر في أسبوع الموضة بباريس وكأنها رسالة قوية بأن الجمال لا يحتاج إلى تعقيدات، بل يمكن أن يكون أكثر سحراً حين يظل قريباً من العفوية والبساطة.

يمكن القول إن أسبوع الموضة في باريس هذا العام حمل رسالة واضحة: الأنوثة لا تحتاج إلى بهرجة لتسطع، بل تكفيها لمسات عصرية بسيطة تبرز جمال الشعر الطبيعي وتؤكد أن البساطة، حين تكون مدروسة، قادرة على أن تمنح المرأة حضوراً أقوى وجاذبية لا تقاوم.

الشعر الطويل المنسدل خلف الأذن

من عرض كيغيلس Kegels- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة كلاسيكية ناعمة تعتمد على ترك الشعر الطويل ينسدل بطبيعته بسلاسة على الظهر مع إرجاع الخصلات خلف الأذن. هذا الأسلوب يفتح ملامح الوجه ويمنحه إشراقاً خاصاً، بينما تضفي الغرة المنسدلة من الجانبين لمسة أنثوية حالمة تضيف توازناً بين الجدية والعفوية. إنها تسريحة مثالية للمرأة التي ترغب في إبراز ملامحها بطريقة بسيطة، من دون أن تفقد جمالها الطبيعي أو جاذبيتها الراقية.

الكاريه القصير بلمسة جانبية

من عرض آيمي Ami - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

قصة الكاريه القصير دائماً ما تعكس روحاً عصرية مرحة، وهنا تأتي التسريحة منسدلة حتى حدود الأذن مع فرق جانبي يمنحها لمسة راقية. هذا الأسلوب يبرز تفاصيل الوجه بدقة ويمنح إطلالة عملية تناسب إيقاع الحياة السريع. ورغم بساطتها، تحمل هذه التسريحة لمسة جرأة خفيفة، لتكون الخيار الأمثل للمرأة الواثقة التي تحب الظهور بإطلالة خفيفة لكن مليئة بالشخصية.

الشعر الناعم مع الفرق الوسطي

من عرض أميري Amiri - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

شعر طويل ناعم ينسدل على الظهر بفرق وسطي كلاسيكي هو عنوان هذه الإطلالة. إنها تسريحة أنثوية تفيض بالهدوء والرقي، حيث تترك الشعر يعبر عن جماله الطبيعي بدون أي إضافات. البساطة هنا ليست عادية، بل تعكس أناقة مدروسة، تجعل المرأة تبدو أكثر إشراقاً وتمنحها حضوراً لافتاً بأسلوب لا يشيخ مع مرور الزمن.

فرق أوسطي مع خصل خلف الأذن

من عرض جيون Juun - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة شعر تعتمد على فرق أوسطي ناعم مع ترتيب الخصلات بإتقان خلف الأذن، لتمنح الوجه مساحة أكبر من الوضوح والجاذبية. هذه الإطلالة تعكس أسلوباً أنيقاً، بسيطاً، ولافتاً في الوقت نفسه، حيث يمتزج فيها الرقي مع اللمسة الطبيعية. إنها مناسبة للمناسبات الراقية بقدر ما تلائم الإطلالات اليومية العصرية، ما يجعلها خياراً متعدد الاستخدامات.

الشعر البومبيه العالي مع الانسياب

من عرض شافاريا Chavarria - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة لافتة تقوم على رفع مقدمة الشعر بأسلوب بومبيه دائري يعطي حجماً مميزاً من الأمام. ينسدل الشعر من الخلف بحرية على الظهر، في مزيج متناغم بين الجرأة والأنوثة. هذه التسريحة تحمل طابعاً ملوكياً وتمنح المرأة حضوراً قوياً على المسرح أو في المناسبات الكبيرة، إذ تجمع بين الكلاسيكية والفخامة بلمسة عصرية أنيقة.

الكيرلي الرفيع بفرق من الوسط

من عرض مونتينيرينغ Montaineering- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة مرحة وشبابية بتموجات لشعر كيرلي رفيعة موزعة على طول الشعر مع فرق أوسطي واضح. التموجات الدقيقة تضيف امتلاءً وحيوية للشعر، مما يمنحه مظهراً غنياً ولافتاً. إنها تسريحة تنطق بالحرية والطاقة الإيجابية، مثالية للمرأة التي تحب أن تعكس جانبها الحيوي والمليء بالحياة في كل مناسبة.

الشعر المبلل القصير بأسلوب عصري

من عرض كولور Kolor- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة جريئة وعصرية تعتمد على تأثير الشعر المبلل، حيث يرفع جانب واحد بدبابيس أنيقة تثبت الخصل، بينما يترك الجانب الآخر بغرة مبللة منسدلة على الجبهة. هذا التباين بين الجانبين يخلق توازناً بين القوة والنعومة، ليجعل التسريحة مناسبة للإطلالات المسائية اللافتة. إنها صيحة مميزة للمرأة العصرية التي تبحث عن لمسة خارجة عن المألوف من دون أن تفقد أنوثتها.

الكعكة العالية الفوضوية

من عرض باتو Patou- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

الكعكة العالية بأسلوب فوضوي مدروس تمنح الشعر مظهراً عصرياً مريحاً في آن واحد. فهي لا تركز على الترتيب المثالي، بل على العفوية التي تضفي طابعاً حراً وحيوياً. هذه التسريحة تلائم إطلالات النهار العملية بقدر ما تناسب السهرات الشبابية، لتكون خياراً مثالياً لكل امرأة ترغب في الجمع بين الراحة والأناقة.

الضفيرة المنخفضة مع الفرق الوسطي

من عرض هوداكوفا Hodakova - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة شاعرية أنثوية تعتمد على فرق وسطي يترك الشعر منسدلاً قبل أن يجمع في ضفيرة منخفضة على الظهر. هذه التسريحة تمنح انطباعاً رومانسياً بسيطاً، يعكس شخصية هادئة حالمة. إنها مثالية للمرأة التي تبحث عن مظهر ناعم يبرز جمالها بأسلوب تقليدي متجدد، يتناسب مع الأجواء الرومانسية أو الإطلالات اليومية الراقية.

الويفي الطويل بفرق أوسطي

من عرض بورك أكيول Burc Akyol- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة كلاسيكية أنثوية بتموجات ويفي ناعمة تزين الشعر الطويل المنسدل بحرية على الظهر. الفرق الأوسطي يوازن بين العفوية والرقي، ليمنح الشعر مظهراً مرتباً وجذاباً. إنها تسريحة مفضلة للمرأة التي تحب الحفاظ على طابعها الطبيعي مع إضافة لمسة من الحيوية والجاذبية التي تناسب مختلف المناسبات.

ومع هذه البداية المشرقة، بدا واضحاً أن أسبوع الموضة في باريس اختار أن يفتتح أيامه برسالة جمالية تعكس الحرية، البساطة، والتعبير الصادق عن الذات من خلال الشعر.