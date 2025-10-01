رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها: لا يمكن الإساءة لوالدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - استنكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، الأخبار التي تُثار حولها في الآونة الأخيرة بشأن اعتزال التمثيل بشكلٍ نهائي، لاسيما في ظل تراجع تواجدها على الساحة الفنية، مؤكدة أنها ترددت كثيرًا بشأن توضيح الأمر وحسم الحقيقة في ظل انتشارها، لاسيما بين المخرجين والمنتجين.

رانيا محمود ياسين: أرفض الأدوار غير المناسبة لي

هل تشكو رانيا محمد ياسين من قلة العروض الفنية؟

أوضحت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على "فيس بوك": "الحكاية المنتشرة عند المخرجين والمنتجين إني بطلت تمثيل.. أنا بنفي هذا الكلام جملة وتفصيلًا تمامًا.. أنا كل الحكاية برفض الأدوار غير المناسبه ليّا ولرصيدي وأيضًا اللي ممكن تسئ لوالدي وتاريخه الكبير رحمه الله".وأكدت قائلة: "الحقيقة ترددت إني أكتب هذا البوست حتي لا يتخيل البعض إني بشتكي من قلة الشغل، أنا بشتكي إنّ فيه ناس بتوصّل صورة غير حقيقية للمخرجين والمنتجين عنّي، وإني مش عايزه أشتغل، وهذا عارٍ تمامًا عن الصحة". وأرفقت المنشور بصورٍ حديثة لها، سبق والتقطتها قبل أيام، موضحة بقولها: "ده شكلي من أيام من غير فلتر أو ميك أب.. كفاية بقي ظلم فيّا".

رانيا محمود ياسين: تعرضت للغدر

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

وكانت، قد تحدثت في وقتٍ سابق، عن أزمات تعرضت لها من بعض المُقربين، بقولها: "حسيت أني اتغدر بيا من ناس وقفت جنبهم وأبويا وقف جنبهم، بيمشوا يتكلموا في البرامج على قد إيه محمود ياسين وقف جنبهم- وأنهم عارفين أن رانيا شاطرة جدًا كممثلة ومتميزة فالمفروض يجري عليا أول ما يعمل حاجة- ويتقال ده دين ليا لوالدك، أنت لما بتساعد بتعمل حاجة بتضيفلك، لكن في الآخر بيكون كلام وبس".يذكر أنّ آخر أعمال، كانت مسلسل "انحراف" الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان لعام 2022، بطولة روجينا، أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وآخرون، والعمل تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

