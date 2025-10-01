لمناسبة أكتوبر الوردي... استوحي أجمل مكياج وردي من عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - من المعروف أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، حيث تتكثف فيه الحملات العالمية لزيادة الوعي بشأن الوقاية من هذا المرض، وخلال هذا الشهر، الذي يُطلق عليه أكتوبر الوردي، لا بد أن تواكبي تلك الحملات ليس بالعمل فقط وإنما بإطلالتك الجمالية، وتحديداً المكياج، لا سيما أن الاهتمام بتعزيز جمالك هو مفتاح الثقة بالنفس وسر من أسرار المظهر المشرق، وهنا يبرز دور المكياج الوردي، الذي لا يرمز فقط إلى أكتوبر الوردي، وإنما يعد من أبرز صيحات المكياج الرائجة في الوقت الحالي.

انطلاقاً من ذلك، نقدم لك في التالي، باقة أساليب مكياج باللون الوردي من أحدث عروض الأزياء العالمية لتختاري من بينها ما يناسبك، وتواكبي من خلالها فعاليات شهر أكتوبر الوردي 2025.

أحمر شفاه وردي مات بارز مع مكياج عيون كريمي شفاف

من عرض إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



اعتمدت الكثير من العارضات في منصات الأزياء العالمية مزيج المكياج البسيط والأنيق الذي يجمع بين شفاه وردية مطفأة بلون مشبع، وبين عيون طبيعية جداً بلمسات كريمية شفافة، هذه الإطلالة تسلّط الضوء بشكل أساسي على الشفاه، لتكون محور المكياج، وتناسب الحفلات والمناسبات المسائية حيث ترغبين في إطلالة راقية بلا تكلف.

مكياج خفيف بدرجات اللون الوردي

من عرض هيو Hui- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة يومية ناعمة، برز المكياج الخفيف باللون الوردي، الذي يوزّع برقة على الجفون بظلال فاتحة شبه شفافة، مع بلاشر وردي خفيف على عظام الخد، وأحمر شفاه نيود وردي شبه مطفأ. هذا الأسلوب يمنحك مظهراً صحياً مشرقاً وكأنك منحت بشرتك لمسة نضارة طبيعية.

مكياج وردي ناعم بلمسات لامعة للعيون والشفاه

من عرض لويزا باكاريا Luisa Beccaria- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



خلال عروض ربيع وصيف 2026، برز المكياج الوردي اللامع الذي يضيف لمسة أنثوية حالمة، حيث يُستخدم الظل الوردي بتركيبة غليترية خفيفة على الجفون مع طبقات عدة من الماسكرا، مع ملمع شفاه وردي ناعم، هذه الإطلالة تتماشى مع السهرات الرومانسية أو الإطلالات المسائية التي تحتاجين فيها لتأثير جمالي ناعم لكن لافت.

مكياج الشفاه الوردية اللؤلؤية مع مكياج عيون طبيعي

من عرض باش ماي Bach Mai- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



عادت في هذا الموسم موضة أحمر الشفاه الوردي اللؤلؤي بتركيبته المعدنية الخفيفة، ليمنح الشفاه حجماً وبريقاً مميزاً، ومعه يُعتمد مكياج عيون طبيعي جداً، يكاد يخلو من الألوان القوية، ليظل التركيز على الشفاه اللامعة، هذه الصيحة مثالية لعاشقات التفاصيل الجمالية غير التقليدية.

مكياج وردي مونوكروم جريء بظلال العيون العشوائية البارزة

من عرض كولينا سترادا Collina Strada- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لصاحبات الجرأة، قدمت دور الأزياء صيحة المكياج المونوكروم الوردي الجريء، حيث يُوزّع الظل الوردي على كامل الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي وحول منطقة العين بالكامل، بطريقة عشوائية، مع أحمر شفاه وردي معدني مشبع وبلاشر قوي، هذه الإطلالة عصرية وشبابية وتناسب عاشقات المكياج الفني البارز.

مكياج وردي ساطع بالبلاشر القوي

من عرض بول كوستيللو Paul Costelloe- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



البلاشر القوي عاد بقوة هذا الموسم، بخاصة باللون الوردي الفاقع، حيث يُطبّق على الخدود بشكل بارز، ويمتد أحياناً إلى الصدغين ليمنح الوجه توهجاً وردياً ساطعاً، ومع هذه الصيحة، يُفضل اعتماد أحمر شفاه نيود هادئ لتوازن الإطلالة.

مكياج وردي بسيط مع رسمة الأيلاينر الأسود الرفيع المسحوب

من عرض دولتشي آند غاباناDolce & Gabbana- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



الدمج بين النعومة والحدة خيار مثالي عند اعتماد المكياج الوردي، ويبرز بوضوح من خلال مكياج وردي بسيط على الجفون والشفاه، مع أيلاينر أسود رفيع مسحوب يمنح العين شكلاً لوزياً أنثوياً، هذه الإطلالة مناسبة جداً للسهرات الرسمية، حيث تزاوج بين الرقي والكلاسيكية بلمسة عصرية.

مكياج وردي غليتر بالشفاه اللامعة والرموش البارزة

من عرض لويزا باكاريا Luisa Beccaria- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة أكثر احتفالية، اعتمدت بعض الدور العالمية في عروضها الأخيرة، صيحة ظلال العيون الوردية الغليترية اللامعة، التي تأتي مرفقة برموش طويلة وكثيفة، مع بشرة مشرقة ومتوهجة بنغمات وردية، وشفاه وردية خافتة غلوسي، ما يبرز الشفاه بأسلوب أنثوي جذاب، هذه الإطلالة مثالية لمناسبات أكتوبر الوردي، حيث تجمع بين الجاذبية والأنوثة المبهجة.

كيف تختارين درجة الوردي المناسبة لبشرتك؟

لتحصلي على مكياج وردي مثالي يليق بكِ ويعزز من إشراقتك، من المهم أن تختاري الدرجة المناسبة للون بشرتك:

البشرة الفاتحة: تناسبها درجات الوردي الفاتح والباستيل، فهي تمنحها لمسة أنثوية ناعمة من دون أن تبدو صاخبة.

البشرة المتوسطة: يليق بها الوردي المشمشي والوردي الترابي، حيث يضيفان الدفء والتألق إلى الملامح.

البشرة السمراء: تتناغم معها الدرجات الوردية القوية مثل الفوشيا والوردي الساطع، فتضيء البشرة وتبرز جمالها الطبيعي.

البشرة الزيتونية: الوردي الداكن المائل إلى البرغندي أو التوتي هو الأنسب لها، لأنه ينسجم مع تدرجاتها ويمنحها لمسة راقية.

المكياج الوردي... رسالة جمالية في أكتوبر

إلى جانب كونه من أبرز اتجاهات الجمال الرائجة عالمياً، فإن المكياج الوردي في شهر أكتوبر يكتسب معنى أعمق، كونه رمزاً للتضامن والدعم في شهر التوعية بسرطان الثدي. لذلك، لا تترددي في اعتماد إحدى هذه الصيحات سواء في إطلالاتك اليومية أو في مناسباتك الخاصة، لتجمعي بين الجمال والرسالة الهادفة في الوقت نفسه.