تكنولوجيا: سامسونج تحسم مواصفات كاميرا Galaxy S26: تغييرات طفيفة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ سلسلة Galaxy S21 لم تقدّم سامسونج ترقيات كبيرة في عتاد الكاميرا لهواتفها الرائدة، ويبدو أن عائلة Galaxy S26 لن تكسر هذه القاعدة. فبحسب تقرير صادر عن صحيفة كورية، الشركة لا تخطط لإدخال تغييرات جوهرية على الكاميرات في هواتفها الثلاثة القادمة العام المقبل.

اللافت أن سامسونج تنوي، وفقًا للتسريبات الأخيرة، إعادة هيكلة التشكيلة. فكما فعلت أبل، ستتخلى عن إصدار الـ Plus ليحل محله إصدار جديد تحت اسم Edge.

أما النسخة الأساسية، فلن تُطرح باسم Galaxy S26 وإنما ستظهر تحت مسمى Galaxy S26 Pro. هذا الإصدار سيحافظ على نفس العتاد: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، إضافة إلى كاميرا واسعة 12 ميجابكسل.

بالانتقال إلى Galaxy S26 Edge، سيظل مزوّدًا بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، إلا أن الكاميرا الواسعة سترتقي من 12 إلى 50 ميجابكسل، وهي على الأرجح نفس العدسة المستخدمة في Galaxy S25 Ultra. مع ذلك، لم يظهر فارق ملموس في الأداء الواسع خلال المراجعات السابقة.

أما Galaxy S26 Ultra، فلن ينال أي ترقية كبيرة على مستوى الكاميرا أيضًا، رغم الآمال بأن يتم تحسين مستشعر العدسة المقربة بدقة 10 ميجابكسل والمخصص للتقريب البصري 3x.

مع ذلك، لا يعني غياب التغييرات في العتاد أن تجربة التصوير ستبقى كما هي؛ فمن المتوقع أن تراهن سامسونج على الذكاء الاصطناعي وتحسينات البرمجيات لاستخراج أفضل جودة ممكنة من العتاد الحالي لسنة إضافية.

المصدر