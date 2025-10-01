الأمير ويليام يُعبر عن افتقاده جدته وجده الراحلين في مقطع فيديو جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - في مقطع فيديو جديد من سلسلة حلقات "المسافر المتردد" The Reluctant Traveler، التي تأتي بعنوان "عيش الحياة الملكية في المملكة المتحدة" Living the Royal Life in the UK، والتي ستُذاع يوم 3 أكتوبر، حيث استضاف يوجين ليفي؛ الأمير ويليام، تذكر أمير ويلز جدته وجده الراحلين أثناء تواجدهما في قلعة وندسور لتصوير الحلقة.

ما الذي قاله الأمير ويليام عن الملكة إليزابيث والأمير فيليب الراحلين؟

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

في مقطع الفيديو الجديد، يوجه يوجين ليفي سؤالاً للأمير ويليام أثناء حديثهما داخل قلعة وندسور، قائلاً: "هل تفتقد جدتك؟"، ليجيب الأمير ويليام بالإثبات قائلاً: "في الواقع، نعم. أفتقد جدتي وجدي"، مُشيراً إلى الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر من عام 2022، والأمير فيليب، الذي توفي في أبريل 2021.

وأضاف الأمير ويليام: "لقد طرأ تغييرٌ كبير، لذا نُفكر في غيابهما، وخاصةً في وندسور، فوندسور بالنسبة لي هي مكانها. لقد أحبت المكان؛ قضت معظم وقتها فيه. اصطحابكم في جولة اليوم هو بمثابة محاولةٍ للتأكد من أنني أُقدم لكم المكان بالطريقة التي تُريدها أن تُشاهدوه بها".

وأوضح الأمير ويليام السبب في حبه العيش في وندسور مع زوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، حيث قال: "كانت خيولها هنا أيضاً، وكما يمكنك أن تتخيل كان ذلك أمراً كبيراً بالنسبة لها، ولهذا السبب أحبت العيش هنا".

ومن الجدير بالذكر أن وندسور كانت الأقرب لقلب الملكة إليزابيث الراحلة على الرغم من امتلاكها العديد من المقرات الملكية.

للمزيد من الأخبار: إليكم نظرة على منازل الأمير ويليام وكيت ميدلتون الأربعة

الأمير ويليام يصف عام 2024 الأصعب على الإطلاق

View this post on Instagram A post shared by Apple TV (@appletv)

في مقطع فيديو جديد من حلقة مسلسل "المسافر المتردد" المقرر إذاعتها يوم 3 أكتوبر، يظهر يوجين ليفي، البالغ من العمر 78 عاماً، وهو يصل إلى المملكة المتحدة، ويتجول في لندن، ويكشف عن تلقيه دعوة ملكية من الأمير ويليام لزيارته في قلعة وندسور. وهناك التقى بولي العهد البريطاني، وتجول الثنائي في أرجاء القصر برفقة أورلا، الكلبة التي يملكها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وتحدث أمير ويلز عن إحدى أصعب السنوات التي مرت بها عائلته، حيث تم تشخيص إصابة والده وزوجته بالسرطان، معتبراً أن الحياة تمنح اختبارات لقياس القدرة على التغلب عليها، حيث قال أمير ويلز: "أعتقد أن عامي 2023 و2024 كانا أصعب عام مررت به على الإطلاق. كما تعلمون، الحياة تُرسَل لاختبارنا، والقدرة على التغلب عليها هي ما يجعلنا ما نحن عليه".

وكان الأمير ويليام كان قد تحدث من قبل في مقابلة صحفية عام 2024، أثناء تواجده في جنوب إفريقيا لحفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot، عن المرحلة الصعبة التي مرّت بها العائلة المالكة، قائلاً: "لقد كان عاماً مروعاً. ربما كان أصعب عامٍ في حياتي. لذا، كان من الصعب جداً تجاوز كل شيءٍ آخر والحفاظ على مساره الصحيح"، وأضاف: "لكنني فخورٌ جداً بزوجتي، وفخورٌ بوالدي؛ لتعاملهما مع الأمور التي قاما بها. لكن من وجهة نظرٍ عائليةٍ شخصية، كان الأمر، نعم، قاسياً".

الأمير ويليام يقدم اعترافاً عن الحياة مع 3 أطفال

في أحد جوانب الحلقة، وجه ليفي سؤالاً للأمير ويليام عما يفعله في المنزل في أوقات فراغه، فيرد مازحاً: "النوم. عندما يكون لديك ثلاثة أطفال صغار، يكون النوم جزءاً أساسياً من حياتي".

قد ترغبين في معرفة حصاد 2024: عام مليء بالصعوبات للعائلة المالكة البريطانية ونهاية سعيدة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»