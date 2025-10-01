زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الجيوفيزياء في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن زلزالاً بقوة 6.1 درجة هز إقليم الملوك، وكان مركزه قبالة الساحل.

وأضافت الهيئة أنه من غير المرجح حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» جراء الزلزال الذي وقع على عمق 163 كيلومتراً.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يُعرف بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً نتيجة حركة الصفائح التكتونية. وتشهد البلاد سنوياً عشرات الزلازل، يكون بعضها مدمراً، مثل زلزال عام 2004 الذي تسبب في كارثة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف.