بشار الأسد يتعرض لمحاولة تصفية في موسكو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لحالة تسمم في محاولة لـ"تصفيته".

وقال المرصد في بيان نقلاً عن ما اسماه "مصدر خاص" إن "الأسد تعرض للتسمم، وأن الجهة التي نفذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية واتهامها بتصفيته".

وأوضح المصدر للمرصد السوري، أنه "لم يُسمح بزيارة الأسد خلال خضوعه للعلاج إلا لأخيه ماهر الأسد، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام".

وأشار إلى أن "بشار الأسد خرج صباح أمس الأول (الاثنين الماضي) من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية، وأن حالته الصحية مستقرة الآن".