دوري أبطال أوروبا: نيوكاسل يكتسح سان جيلواز برباعية

الرياص - اسماء السيد - أندرلخت (بلجيكا) : سطّر نيوكاسل الإنكليزي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الأربعاء.

ويدين "ماغبايز" بفوزه الى أهداف الوافد الجديد الألماني نيك فولتيماده (17) وأنتوني غوردون (43 و64 من ركلتي جزاء) وهارفي بارنز (81).

وبات في رصيد نيوكاسل ثلاث نقاط، يالتساوي مع النادي البلجيكي الفائز على أيندهوفن الهولندي 3 1 في الجولة الأولى.

وكان نيوكاسل استهل مشاركته القارية بالخسارة امام برشلونة الإسباني 1 2، إلا أنّ فوزه اليوم قد يكون مهما معنويا اكثر منه فنيا، إذ يقدم فريق المدرب إيدي هاو أداء متذبذبا في الدوري المحلي حيث اكتفى بتحقيق انتصار يتيم من أصل سبع مباريات ويحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط.

ودفع هاو بالوافدين الجديدين فولتيماده والسويدي أنتوني إيلانغا أساسيين للمرة الأولى الى جانب غوردون، في ظل سعي النادي لإيجاد ايقاعه بعد رحيل نجمه السويدي ألكسندر أيزاك الى ليفربول.

وتمكن فولتيماده من تسجيل هدفه الثالث مع الفريق منذ انضمامه من شتوتغارت الألماني برقم قياسي للنادي بلغ 92 مليون دولار أميركي، ذلك بعد أن غمز تسديدة الإيطالي ساندرو تونالي في المرمى (17).

وكسب إيلانغا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من فيدي ليسن، فانبرى غوردون بنجاح إليها مضاعفا تقدم فريقه (43).

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء ثانية بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" لوجود لمسة يد على كامييل فان دي بيري، فانبرى غوردون مرة ثانية للركلة بنجاح (64).

وواصل بارنز مهرجان الأهداف بعد تتويجه هجمة مرتدة بهدف رابع (81).

وخاض سان جيلواز اللقاء على ملعب أندرلخت الذي يعتمده في المسابقة القارية موقتا بسبب عدم امتثال ملعبه لمعايير الإتحاد الأوروبي "ويفا".