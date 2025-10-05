رئيس وزراء فرنسا المعين يتعرض لضغوط لتشكيل حكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - واجه رئيس الوزراء الفرنسي المعين سيباستيان ليكورنو ضغوطًا متزايدة، اليوم الأحد، لتشكيل حكومة، في ظل سعيه جاهدًا لضمان دعم اليسار واليمين.

أُطيح بسلفي ليكورنو المباشرين، فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه، في مواجهة حول ميزانية التقشف الفرنسية في برلمان منقسم بشدة.

في أوائل سبتمبر الماضي، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، رئيسًا للوزراء السابع خلال ولايته، في محاولة لنزع فتيل أزمة سياسية. وقد اختار ماكرون أحد أقرب حلفائه.

على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، أجرى ليكورنو سلسلة من المشاورات مع حلفائه الوسطيين وقادة المعارضة من اليسار واليمين، في محاولة للاتفاق على معاهدة عدم اعتداء في البرلمان واعتماد الميزانية.

لا يملك أي حزب مقاعد كافية للحكم بمفرده.

يحتاج ليكورنو إلى الحفاظ على دعم النواب الجمهوريين من يمين الوسط، لكنهم طالبوا بتنازلات وهددوا بسحب دعمهم.

اجتمع أعضاء الجمهوريين، اليوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى حكومة ليكورنو، في خطوة واضحة تُؤخر إعلان الحكومة الجديدة.

الاشتراكيون، وهم كتلة متأرجحة رئيسية في البرلمان، هم أيضًا شريك تفاوضي مهم. لكنهم طالبوا أيضًا بتنازلات وهددوا أيضًا بسحب دعمهم.

صرح حليف لماكرون، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الرئيس يتوقع أن يُشكل ليكورنو حكومة بنهاية الأسبوع، بفريق محدود العدد من 25 وزيرًا.

يجب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل أن يُلقي ليكورنو خطاب السياسة العامة في البرلمان يوم الثلاثاء. في الأيام الأخيرة، أعلن ليكورنو عن عدد من التنازلات، بما في ذلك تعهده بعدم تمرير ميزانيته التقشفية عبر البرلمان دون تصويت، لكن أعضاء المعارضة قالوا إنهم يريدون المزيد.

صرحت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية، بأنها تنتظر سماع خطاب ليكورنو حول السياسة العامة يوم الثلاثاء قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي مسار عمل آخر.

هددت عدة أحزاب يسارية، بما في ذلك حزب الخضر، بتقديم اقتراح بسحب الثقة من ليكورنو الأسبوع المقبل.

يعتزم حزب فرنسا الأبية (LFI) اليساري تقديم اقتراح بسحب الثقة يوم الثلاثاء، واقترح أن يدعمه نواب الخضر والشيوعيون والاشتراكيون.

صرحت مارين تونديليه، زعيمة حزب الخضر، بأنها تريد من القوى اليسارية أن تتحد في محاولة لإسقاط ليكورنو.