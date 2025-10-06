بالصور: الاستخبارات التركية تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي في إسطنبول

القاهرة - كتب محمد نسيم - ألقت السلطات التركية، فجر الجمعة، القبض المدعو سركان تشيتشك الذي يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة باسم "ميترون" مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.

وأسفرت العملية في إسطنبول عن اعتقال تشيتشك، وذلك إثر ثبوت عمله لصالح الموساد الإسرائيلي.

ووفقا لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن تشيتشك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت.

كما أظهرت المعلومات أن تشيتشك وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد تستهدف ناشطًا فلسطينيًا معارضًا للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

المصدر : وكالات