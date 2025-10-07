ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند واستمرار جهود الإغاثة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت السلطات في تايلاند اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات ارتفع إلى 22 شخصا في ظل تسارع وتيرة عمليات الإغاثة لإيصال المساعدات إلى ما يقرب من 370 ألف متضرر من الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث إن 19 إقليما تأثر بالفيضانات من بينها أوتاراديت وأيوثايا شمالي العاصمة بانكوك وهما من أكثر المناطق تضررا.

وقالت السلطات إن فرق الطوارئ توزع الغذاء والمساعدات وتراقب عن كثب مستويات المياه مع استمرار هطول الأمطار الموسمية على نطاق واسع.