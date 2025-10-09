ستارمر: اتفاق إسرائبل - حماس لحظة ارتياح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: رحب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس.

قال ستارمر:في بيان، اليوم الخميس: أرحب بنبأ التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة.

واضاف: هذه لحظة ارتياح عميق سوف يشعر بها الجميع في كافة أنحاء العالم، لكن خاصة بالنسبة للرهائن وعائلاتهم والشعب المدني في غزة، حيث جميعهم تحملوا معاناة لا توصف طوال السنتين الماضيتين.

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بدعم من شركائنا في المنطقة، لتأمين الاتفاق على هذه الخطوة الأولى الحاسمة. هذا الاتفاق يجب الآن تطبيقه بالكامل، بلا تأخير، ويجب أن يصاحبه رفع جميع القيود فورا على دخول مساعدات منقذة للحياة إلى غزة.

وقال: ندعو جميع الأطراف للوفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم، لإنهاء الحرب، ولإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للحرب ومسار مستدام تجاه السلام للمدى الطويل. وسوف تدعم المملكة المتحدة هذه الخطوات الفورية الحاسمة والمرحلة التالية من المحادثات لضمان تطبيق خطة السلام بالكامل.