الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد، وكالات)

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف، قوله أمس، إن الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، في ما يتناقض على ما يبدو مع تصريحات أدلى بها دبلوماسي روسي رفيع المستوى أمس الأول.

وكان سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، قال الأربعاء: إن «الزخم الناتج عن قمة 15 أغسطس في أنكوريدج بولاية ألاسكا الأميركية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب استُنفد إلى حد كبير»، متهماً حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بنسف جهود السلام.

لكن الوكالة نقلت عن أوشاكوف قوله «القول بأن زخم أنكوريدج يتلاشى، أو إن الزخم استُنفد، غير صحيح تماماً، نواصل العمل مع الأميركيين بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين في أنكوريدج».

وفشلت قمة ترامب وبوتين في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.