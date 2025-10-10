توقيف نجم كرة السلة السابق بول بيرس بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أوقف نجم بوسطن سلتيكس السابق بول بيرس، هذا الأسبوع في لوس أنجليس بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول، وفق ما أفادت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الخميس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن بيرس، المتوّج بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة "أن بي آيه" مع سلتيكس في عام 2008 والذي أدرج في قاعة المشاهير، عُثر عليه نائما خلف مقود سيارته على أحد الطرق السريعة، قبل منتصف ليل الثلاثاء.

وأوضح البيان أن بعض المسارات على الطريق السريع كانت مغلقة بسبب حادث مروري، وعند إعادة فتحها، لاحظ الضباط وجود سيارة متوقفة وسط حركة المرور من دون أن تتحرك، ما دفعهم إلى الاقتراب منها بهدف التحقق.

وأفادت الشرطة "عندما اقترب الضباط من السيارة، وجدوا السائق الذي تم التعرف عليه لاحقا على أنه بول بيرس، نائما خلف المقود. وقد لاحظ الضباط علامات تدل على آذار لتناول الكحول، وبدأوا على إثر ذلك تحقيقا في الاشتباه بالقيادة تحت تأثير الكحول".

وأوقف بيرس (47 عاما) مباشرة بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن تُحال القضية إلى مكتب المدعي العام لمدينة لوس أنجليس لمراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق بيان الشرطة.

واختير بيرس الذي شكّل مع كيفن غارنيت وراي ألن في سلتيكس "الثلاثي الكبير"، أفضل لاعب في نهائي الدوري عام 2008، والذي فاز به سلتيكس على لوس أنجليس ليكرز 4 2 ليحصد اللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه.