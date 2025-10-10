منة شلبي ترفض الرد على شائعة ارتباطها وتطمئن الجمهور على والدتها

منة شلبي ترفض التعليق على شائعات ارتباطها

مدى قرب شخصيتها في هيبتا مع حياتها الشخصية

لا يوجد حبيب مثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - رفضت الفنانةالتعليق على شائعات ارتباطها التي انتشرت في الأيام الماضية مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية، وذلك في ظل كثرةالتي طالتها في الفترة الأخيرة حول ارتباطها وزواجها، وفي نفس الوقت طمأنت الجمهور على حالة والدتها الفنانة زيزي مصطفى الصحية، والتي جعلتها تغيب عن مؤتمر فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.وقالت منة شلبي على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد "" الذي أقيم في الرياض، رداً على سؤال مراسل ET بالعربي حول شائعات ارتباطها التي انتشرت مؤخراً:"أنا مبتكلمش عن حاجة شخصية خالص"، في نفس الوقت طمأنت الجمهور على حالة والدتها الصحية قائلة:"أمي كويسة وبخير دعواتكوا ليها".‏قد تحبين قراءة.. 5 أفلام رومانسية منتظرة في السينما المصرية.. تعرفوا إليها‏وعن تكريمها المنتظر في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته في الفترة من 16 – 24 أكتوبر الجاري بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي التي تُمنح هذه الجائزة سنوياً للسينمائيين الذين تركوا أعمالهم والتزموا بالسينما، علقت منة شلبي قائلة:" ممتنة جداً وسعيدة، وحاسة إني أصغر من إني أحصل على الجائزة دي، ومسؤولية كبيرة جداً وإن شاء الله في أكتر".وكانتقد تحدثت عن دورها في فيلم "" ومدى قربه من حياتها الشخصية، وكذلك الحب والمثالية في اختيار شريك الحياة، خلال العرض الخاص للفيلم الذي أفيم في مصر قبل أيام، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها تشبهها بشكلٍ كبير، فهي في النهاية أنثى بحاجة للحب، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه في الحياة العملية فهي تبحث عن الحب أو تحاول الاكتفاء به بطريقة مختلفة.وتابعت منة بأن الشخصية التي قدمتها في الفيلم اكتفت بالحب عن طريق الذكاء الاصطناعي واعتبرته شخصاً حقيقياً في حياتها، متهربة في نفس الوقت من الإجابة على سؤال الارتباط قريباً ومازحت الحضور: "قولي يارب، مفيش حبيب مثالي، في حبيب متفقة معاه، حبيب بتراعوا بعض،المثالية دي كمال والكمال لله".

اقرئي أيضاً.. منة شلبي تتحدث عن الحب.. هل ستعلن ارتباطها قريباً؟

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ترتكز أحداثه على مناظرة تديرها شخصية "سارة" التي تجسدها الفنانة منة شلبي، حيث تحاول من خلالها تبسيط تعقيدات الحب عبر أربع قصص متوازية تعكس تحديات وأزمات مختلفة، مع إبراز سؤال محوري: هل يمكن للتقنية أن تقترب من جوهر العاطفة؟ أم يظل الإنسان وحده المصدر الحقيقى للحب؟

أبطال فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز النجوم، منهم منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، مع ظهور خاص للفنانين هشام ماجد وأشرف عبد الباقي، الفيلم مأخوذ عن قصة الكاتب محمد صادق، وكتب السيناريو كل من محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، بينما أخرجه هادي الباجوري.

