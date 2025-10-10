عاجل: حلم ترامب يتبخر.. ماريا كورينا ماتشادو تفوز بنوبل للسلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أوسلو: ضاع حلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما منحت جائزة نوبل للسلام إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

فقد فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، وبررت لجنة نوبل النرويجية ذلك "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي".

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة (10 تشرين الأول - أكتوبر 2025) عن فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025. وقالت اللجنة في بيان إنها فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية".

هوس ترامب بالجائزة.. حلم يتبخر

تقليديا، لا يعرف الجمهور هويات المرشحين لجائزة نوبل. ومع ذلك، فقد ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا أنه يستحق الجائزة لحل النزاعات التي تتراوح من تلك بين باكستان والهند إلى تلك بين أرمينيا وأذربيجان، وبدا للجميع تعلق الرئيس الأميركي بالجائزة بصورة جنونية، ولم يمر يوم دون أن يعبر عن احقيته في الفوز بها، ولكن حلمه تبخر اليوم، وهو أمر كان متوقعاً.

يوم الخميس، سألت وكالة فرانس برس ترامب عن توقعاته بشأن فرص فوزه بجائزة نوبل للسلام. فأجاب: "لا أعرف حقًا ما سيفعلونه. لكنني أعرف أن أحدًا في التاريخ لم يحسم ثماني حروب في غضون تسعة أشهر".

"لقد أوقفت ثماني حروب. وهذا لم يحدث من قبل"، كما ادعى، مضيفًا أن غزة كانت "الأكبر على الإطلاق".

وقد وفر اقتراح ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة الإطار لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، مما لفت المزيد من الاهتمام إلى مسعاه للحصول على الجائزة.

338 مرشحًا على جائزة السلام

وتنافس هذا العام 338 مرشحًا على جائزة السلام، بما في ذلك 244 فردًا و94 منظمة - بزيادة 52 عن العام الماضي. وتبقى هويات المرشحين لجائزة نوبل سرية لمدة 50 عامًا.

وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية نيهون هيدانكيو على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية، بالاعتماد على شهادات الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي.

وشهد هذا الأسبوع بالفعل الإعلان عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. ويختتم الأسبوع يوم الإثنين المقبل بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

ويجري منح جميع جوائز نوبل الأخرى تقليديا في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوسلو. وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (1,1 مليون دولار). وتقدم الجوائز رسميًا في حفل يقام في 10 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت ومؤسس الجوائز (1896-1833).