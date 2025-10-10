ميلي بوبي براون تنشر الصور الأولى لطفلتها بصُحبة زوجها

ميلي بوبي براون تُخفي وجه طفلتها

Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi Share First Photo of Their Baby Daughter https://t.co/RrQMsVkb5q — People (@people) October 9, 2025

علاقة حب جمعت الزوجين على مدار سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - شاركت الممثلة الإنجليزيةوزوجهاأول ظهور لـ طفلتهما الصغيرة من خلال نشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.و كانت قد نشرت الفنانة ميلي بوبي براون البالغة من العمر 21 عاماً، مجموعة من الصور بحسابها الخاص على "إنستغرام" أمس الخميس والتي ظهرت بها بصُحبة زوجها جيك وابنتهما.وقد ظهر الثلاثي وهم في لعبة "عالم صغير" بأحد منتزهات ديزني، وهم يحتضنون بعضهم البعض لالتقاط الصورة الخاصة بهم، وكانت براون وبونجيوفي متكئين على رأسيهما وينظران إلى طفلتهما والتي قامت براون بإخفاء وجهها، وعلقت على الصورة قائلة: "أكتوبر سريع".— People (@people)وفي أغسطس الماضي كانت قد أعلنت ميلي بوبي براون وزوجها "أنهما استقبلا طفلهما الأول معاً عن طريق التبني"، وحينها شاركت الخبر مع جمهورها ومُتابعيها على "إنستغرام".وقالت في منشورها: " هذا الصيف رحبنا بمولودتنا الجميلة بالتبني، نحن متحمسون للغاية لبدء هذا الفصل الجديد من حياة الأبوة والأمومة بسلام وخصوصية وأصبحنا ثلاثة".يُمكنكم قراءة:ومنذ استقبال ابنتهما نشر الزوجان عدداً من الصور لحاملات الأطفال وعربات الأطفال على حسابهما الخاص بـ إنستغرام، وفي مطلع سبتمبر الماضي نشرت براون مجموعة من الصور والتي ظهر بها زوجها وهو يحمل حاملة أطفال، و يسير على مدرج المطار متجهاً إلى طائرة ويحمل طفلته على ذراعه اليمنى.وتعود علاقتهما حينما أثير العديد من الشائعات عن علاقتهما العاطفية في يونيو 2021 حينما نشر جيك بونجيوفي صورة سيلفي مع الممثلة ميلي بوبي براون.وفي عام 2022 كانت قد صرحت لمجلة Wired بأنها و جيك كانا صديقين لفترة قبل أن يرتبطا، ثم تزوجا في عام 2024.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».