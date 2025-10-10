هجمات جوية تستهدف كييف وانقطاع الكهرباء جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرضت كييف الجمعة، لهجوم روسي واسع أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في شرقها، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وسمع دوي انفجارات عدة فضلا عن أصوات مسيرات هجومية.

وقالت وزارة الطاقة عبر فيسبوك إن ضربات كثيفة استهدفت على منشآت الطاقة الأوكرانية" على مستوى البلاد.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن "الضفة اليسرى (الشرقية) أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضاً في شبكة المياه".

و توقفت قطارات الأنفاق حتى إشعار آخر على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، على ما أفادت السلطات البلدية.

وفي كييف أصيب تسعة أشخاص يقيمون في مبنى سكني على ما ذكرت السلطات المحلية.