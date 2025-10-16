رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل دعم إعادة إعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن حكومته تدعم تحقيق العدالة والمساءلة في الشرق الأوسط، باعتبارها شرطا أساسيا للاستقرار الدائم في المنطقة.

وأشار ستارمر خلال جلسة في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، إلى أن بريطانيا ستواصل دعم إعادة إعمار غزة .

وقال إن قمة شرم الشيخ تمثل أهم فرصة للتوصل إلى حل الدولتين، وأنه بفضل اتفاق وقف إطلاق النار توقف قصف غزة، وبدأت المساعدات الإنسانية بالدخول، مؤكدا أننا "أمام فرصة مهمة لإغلاق صفحة مأساوية من التاريخ، ونحن ندعمها، لأن وجود إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".

ووصف الوضع في غزة خلال العامين الأخيرين بـ"الجحيم"، حيث فقد تقريبا كل الفلسطينيين في غزة أحد أفراد عائلاتهم.

المصدر : وكالات