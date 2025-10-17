سوريا.. قتلى وجرحى بهجوم على حافلة حراس منشآت نفطية

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة السورية، أمس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين من حراس المنشآت النفطية والعاملين المدنيين، جراء «استهداف إرهابي» بعبوة ناسفة لحافلة تقلهم بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «باص مبيت تابعاً لوزارة الطاقة كان يقلّ حراس المنشآت النفطية وعدداً من العاملين، تعرّض لاستهداف إرهابي أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين، ما أدى لمقتل 4 وإصابة 9 آخرين».

وأكدت أن «هذا الهجوم لن يثني العاملين بالقطاع النفطي عن أداء واجبهم في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج»، معتبرة أن «الاعتداء في إطار محاولات لتعطيل جهود إعادة إعمار وتأهيل البُنى التحتية».