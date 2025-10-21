برلمان اليابان يستعد لانتخاب تاكايتشي لرئاسة الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن ينتخب البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، ساناي تاكايتشي كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد يوم من إبرام حزبها اتفاق تحالف مع شريك جديد. وستحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، منهية فراغا سياسيا استمر ثلاثة أشهر. وكان إيشيبا، الذي لم يمكث في منصبه سوى عام واحد، قد استقال مع حكومته في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ممهدا الطريق أمام خلفه. ويضمن التحالف المفاجئ بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني اليميني، الذي يتخذ من أوساكا مقرا له، تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في التصويت المقرر في وقت لاحق من اليوم. وقالت تاكايتشي خلال مراسم توقيع التحالف مع زعيم حزب الابتكار ومحافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا يوم الاثنين: "الاستقرار السياسي ضروري للغاية في هذه المرحلة. فبدونه، لا يمكننا تنفيذ إجراءات من أجل اقتصاد قوي أو دبلوماسية فعالة".