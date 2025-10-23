المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض سيادة إسرائيل على الضفة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة موقفها الراسخ والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضرورة وضع حد للتعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية، ودعم مسار السلام العادل الذي يقوم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.