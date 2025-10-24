ترامب يوجه تحذيرا لإسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إسرائيل من أنها ستخسر دعم الولايات المتحدة في حال ضمّت الضفة الغربية، وذلك في مقابلة مع مجلة "تايم" أجريت في 15 أكتوبر الجاري ونشرت اليوم الخميس.

وأتى نشر المقابلة في يوم أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، في ختام زيارة لإسرائيل، رفض واشنطن أي خطوة من إسرائيل لضمّ الضفة الغربية، محذّرا من أن ذلك قد يقوّض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وردا على سؤال عما سيجري في حال ضمّت إسرائيل الضفة الغربية، قال ترامب في المقابلة التي أجريت عبر الهاتف "لن يحصل ذلك. لن يحصل لأنني قطعت عهدا للدول العربية. لا يمكن القيام بذلك الآن".

وحذّر من أن "إسرائيل ستخسر كل دعمها من الولايات المتحدة في حال حصل ذلك".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت، أمس الأربعاء، لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهّدان لتوسيع سيادة إسرائيل في الضفة الغربية، بعد أيام من نجاح ترامب في رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء عامين من الحرب في قطاع غزة.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ 10 أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بناء على مقترح لترامب.

أدى اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن إلى إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليا ومئات المعتقلين الفلسطينيين. كما استعادت إسرائيل جثامين 15 رهينة، بينما تسلّمت وزارة الصحة في القطاع جثامين 30 فلسطينيا.

وقال ترامب للمجلة إنه "سيتخذ قرارا" بشأن ما إذا كان يجب على إسرائيل الإفراج عن القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل منذ أكثر من عقدين.

وكان فانس قال في ختام زيارته الى الدولة العبرية اليوم الخميس متحدثا عن التصويت في الكنيست لصالح مناقشة مشروعي قانونين بشأ، ضم الضفة الغربية "شعرت شخصيا ببعض الإهانة جراء ذلك".

كما استبق وزير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصوله إلى إسرائيل، اليوم الخميس، بتحذيرها من أن خطوة الضم قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال روبيو للصحافيين إنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة "سيهدّد" وقف إطلاق النار و"سيؤتي نتائج عكسية".