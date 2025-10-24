بول سكولز: صلاح قبيح حتى حينما يسجل الأهداف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فتح نجم وأسطورة مان يونايتد والكرة الإنكليزي بول سكولز النار على نجم وهداف ليفربول محمد صلاح، وقال إنه يراه من أصحاب الأداء القبيح حتى في فترات تألقه وتسجيله للأهداف، بل ذهب سكولز بعيداً في انتقاده لصلاح وقال "إنه أسوأ لاعب يقولون عن أفضل لاعب"، أي أنه وفقاً لرؤية سكولز تم تقييمه بصورة تحمل قدراً كبيراً من المبالغة.

ونقل موقع football365 العالمي تصريحات سكولز، الذي وصف صلاح بـ"القبيح" بسبب مستواه المتواضع مع الفريق هذا الموسم، ووصفه بأنه "أسوأ لاعب يحمل لقب أفضل لاعب في العالم".

كابوس اليونايتد

وفي ردة فعل جماهيرية عبر السوشيال ميديا برر عشاق ليفربول وصلاح هذه التصريحات الحادة المعادية لصلاح، بأن سكولز هو أحد أساطير مان يونايتد الذي عانى كثيراً من أهداف ومساهمات صلاح التهديفية، فقد سجل النجم المصري 13 هدفاً في مرمى اليونايتد، وصنع 6 أهداف، أي 19 مساهمة تهديفية، مما يجعل اليونايتد ضحيته المفضلة، وقد يكون ذلك دافعاً لسكولز لفتح النار على صلاح في فترات تراجع مستواه.

وبعد أن قاد ليفربول للفوز باللقب الموسم الماضي بتسجيله 29 هدفا وتقديمه 18 تمريرة حاسمة في الدوري الإنكليزي الممتاز، يعاني اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من تراجع حاد هذا الموسم واستبعده المدرب أرني سلوت من تشكيلة ليفر بول الأساسية أمام فرانكفورت يوم الأربعاء في دوري الأبطال، بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد.

وفي المباراة المشار إليها، سجل هوجو إيكيتيكي، وفيرجيل فان ديك، وإبراهيما كوناتي، وكودي جاكبو، ودومينيك زوبوسزلاي أهداف ليفربول في فوز ساحق 5-1، حيث شارك صلاح كبديل في آخر 15 دقيقة.

ولم يتمكن النجم المصري من استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية في مواجهة برينتفورد يوم السبت بعد أن سدد من زاوية ضيقة بدلا من تمرير كرة بسيطة إلى فلوريان فيرتز، وهو الأمر الذي دفع غالبية المتابعين لوصف صلاح باللاعب الأناني، كما جاء رد فعل صلاح بإزالة اسم ليفربول من حسابه بمنصة إكس ليشعل غضب جماهير ليفربول.

أيان رايت يكشف سبب تراجع أداء صلاح

وزعم إيان رايت، في حديثه في بودكاست Stick to Football ، أن صلاح يعاني نتيجة رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن ليفربول إلى ريال مدريد في الصيف.

قال رايت: "لا، إنه لا يلعب جيدًا. إذا لم يكن هناك لاعب مثل ترينت ألكسندر-أرنولد يُطلق العنان له وهو في تلك المرحلة التي يكون فيها حرًا، فسيكون مستواه الحالي تمامًا كما هو عليه الآن، صلاح يحتاج إلى لاعب مثل ترينت ألكسندر أرنولد يمرر له، ويدافع خلفه جيداً.

لقد سلبوا ذلك من محمد صلاح - لا يستطيع الحصول على الكرة مبكرًا. لا يستطيع الحصول على تلك التمريرة الرائعة من ترينت، ولا يستطيع القيام بواجبه. عندما تنظر إليه الآن، يبدو وكأنه مجرد ضيف على ليفربول.

وقال بول سكولز - قبل مباراة فرانكفورت - إن سلوت ليس لديه خيار سوى استبعاد صلاح من فريقه إذا لم يسجل، مدعيا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما هو لاعب كرة قدم "قبيح"، حتى حينما كان يسجل الأهداف.

قال سكولز: "لطالما اعتقدت أنه حتى عندما كان يُسجل الأهداف، يبدو قبيحًا أحيانًا. الكرة ترتد من قدميه. إنه يقوم ببعض أسوأ التصرفات التي قد تراها من مهاجم".