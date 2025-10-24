مشاركون لـ«الاتحاد»: «الأسبوع العالمي للغذاء» يطرح أفضل الحلول النوعية والابتكارات المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد مشاركون في الأسبوع العالمي للغذاء 2025، المقام في أدنيك أبوظبي على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أهمية الحدث العالمي الذي جمع نخبة من الخبراء والمبتكرين لمعالجة التحديات الملحة في مسألة الأمن الغذائي، وسيسهم في رسم ملامح المستقبل، عبر ربط مختلف المبادرات التي تقودها دولة الإمارات بالخبرات العالمية من أجل تأسيس نظم مستدامة ومرنة.

وقد شهد الأسبوع العالمي للغذاء، خلال الأيام الثلاثة منذ انطلاقه، مبادرات وأنشطة متنوعة في قطاع الغذاء والزراعة وغيرها، وطرح أفضل الحلول والابتكارات الجديدة والمستدامة في هذا القطاع، فضلاً عن المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الداعمة لجهود الأمن الغذائي.

تعزيز الإنتاجية

وقال حازم الرفاعي من شركة NRTC Holding تحت مظلة «غذاء»: «الأسبوع العالمي للغذاء شهد على مدار الأيام الثلاثة الماضية مشاركات واسعة لمختلف الجهات العاملة في هذا المجال، منها الشركات والجهات المحلية وكبرى الشركات الناشئة التي قدمت من خارج دولة الإمارات من أجل عرض مختلف منتجاتها ومبادراتها المعنية في قطاع الغذاء والزراعة المستدامة، حيث يسهم هذا الحدث العالمي في التعرف على مختلف المشاركين وجهودهم الملموسة في تعزيز الإنتاجية، وكذلك التعرف على كل ما هو جديد في مجال قطاع الأغذية، فضلاً عن معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع بالحلول المناسبة من أجل تحقيق المرونة والاستدامة».

وذكر أن مشاركتهم ضمن هذا الحدث العالمي تأتي بداية من أجل دعم المنتجات المحلية عبر تقديم مختلف أصناف الخضار والفواكه، حيث تسعى الشركة للتعامل مع المزارع المحلية كافة في دولة الإمارات لتقديم أفضل أنواع المنتجات للعملاء، فضلاً عن استيرادها من مختلف دول العالم؛ لضمان توفير الأصناف المختلفة على مدار العام.

معالجة التحديات

وقالت سارة باهبري من شركة RE FARM المشاركة مع غرفة أبوظبي: «إن الأسبوع العالمي للغذاء منصة جمعت مختلف المعنيين في قطاع الغذاء والزراعة، فضلاً عن نخبة واسعة من الخبراء والمبتكرين لمعالجة التحديات الخاصة في مجال الأمن الغذائي، وإيجاد الحلول المستدامة، وكذلك الأجنحة المتنوعة التي تواجدت في الحدث وقدمت محتوى متنوعاً عن جهودها الداعمة في مجال الغذاء، حيث تمكن المشاركين والزوار كافة من زيارة مختلف الأجنحة، سواء التابعة للجهات المحلية أو الأخرى العالمية، ومناقشة مختلف التقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه هذا القطاع من خلال الورش المقامة على هامش الحدث للتوصل إلى توصيات تسهم في بناء نظم قوية لمستقبل غذائي مرن ومستدام».

وذكرت أن مشاركتهم ضمن هذا الحدث تمثلت في التركيز على محاور الاستدامة والمنتجات العضوية، ورفع مستوى الجودة المقدمة للعملاء، حيث إن المنتجات كافة التابعة لهم يتم تصنيعها في دولة الإمارات، من خلال ثلاثة منتجات أساسية هي حلول السماد العضوي، مع تقنية حفظ واستهلاك الماء التي تقدم للمزارعين والشركات، ثم الشتلات للخضار والفاكهة والطماطم والخيار وشجيرات الغاف والمانجروف والسدر والمورينغا، وأما المنتج الثالث ففي الورقيات، ومنها الريحان وإكليل الجبل والخس وغيرها، حيث يتم تقديمها كشتلات لكبرى المطاعم والفنادق، وغيرها.

مشاركة عالمية

وقال نظام الدين من «سافكو» إحدى الشركات التي تقع تحت مظلة «سلال» الإماراتية: «شهد الأسبوع العالمي مشاركة واسعة لمختلف الجهات والقطاعات الخاصة والحكومية، فضلاً عن كبرى الشركات العالمية التي طرحت منتجات متنوعة، حيث سيسهم الحدث في بناء منظومة قوية نظير المشاركات القيمة والأفكار التي طرحت في هذا المجال».

وذكر أن مشاركتهم في الحدث تمثلت في التعريف بأهم المنتجات التي تقدمها الشركة، وتصل إلى ما يقارب 500 صنف من الخضار والفاكهة، فضلاً عن الأخرى الجاهزة للطبخ والمقدمة للفنادق والمطاعم والقادمة من مختلف الدول كفرنسا صربيا على سبيل المثال، مشيراً إلى أن مجموعة «سلال» تستورد ما يقارب 2 مليون طن سنوياً.

صياغة المستقبل

وقال محمد الهاشم من شركة العطاس للتجارة العالمية: «إن الأسبوع العالمي للغذاء يجمع تحت سقفه العاملين كافة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يجعل حوارات هذا الحدث منصة تطرح أهم التحديات، وتناقش مختلف الحلول، وتطلق أفضل المبادرات والأنشطة التي تعزز الأمن الغذائي، لبناء منظومة غذائية مستدامة، تسهم بفاعلية تامة في صياغة وبناء مستقبل آمن للغذاء، وتضمن استدامته للأجيال القادمة».

وتحدث عن مشاركتهم، مؤكداً أن «العطاس» شركة إماراتية متخصصة بالزيتون وزيت الزيتون وغيره من المنتجات التي يتم تصنيعها في إسبانيا ومصر والمغرب، حيث يتم تصنيع المعلبات من صلصات الطماطم والمربى والتونة في مصر، ولديهم خطوط إنتاج كاملة، فضلاً عن المعلبات سريعة التحضير وسهلة الطبخ، وغيرها من المنتجات التي تصل إلى أكثر من 150 منتجاً.

مستقبل أفضل

قال باسل شهابة، المدير التنفيذي لشركة BESHOR: «لقد جمع الحدث مختلف المعنيين في قطاع الغذاء والزراعة، وشكل نقطة التقاء لهم لرسم مستقبل أفضل بغية تحقيق، وتعزيز متطلبات الأمن الغذائي المستدام، ومناقشة مختلف تحدياته، حيث إن هناك ضرورة ملحة للحفاظ على مستقبل الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج؛ ليكون قادراً على تلبية الطلب المتزايد عالمياً. والمبادرات التي جاءت على هامش هذا الحدث العالمي، ستعزز مسألة صياغة رؤية النظم الغذائية لتكون أكثر مرونة وتكيفاً مع المستقبل».

وذكر أن مشاركتهم من خلال الشركة الإماراتية BESHOR لصناعة المكملات الغذائية، التي تتمثل في شوكولاته صحية خالية من السكر والجلوتين والمكسرات، تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لمختلف فئات المجتمع من الكبار والصغار، وهي أربعة أنواع متاحة في السوق الإماراتي، منها البكتيريا النافعة التي تساعد في عملية الهضم، والنوع الثاني الفيتامينات الأساسية الخاصة بالشعر التي تحتوي على سبيل المثال الزينك وغيرها، وهي شوكولاته بنكهة الفانيلا لمنع التساقط، والنوع الثالث فيتامينات الأطفال وتحتوي 14 نوعاً من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الأطفال، وأخيراً الموجهة للجميع والتي تدعم المناعة، منها فيتامين D وC، والتوت البري.