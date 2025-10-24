سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 24-10-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مقترباً من اختبار مستوى المقاومة المحوري 153.20، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استمرار الاتجاه الصاعد المهيمن على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار الإيجابي، في إشارة إلى استمرار الزخم الصعودي المسيطر حتى الآن.

لكن في المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر إشارات سلبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من المكاسب المحتملة في المدى القريب، ويظهر احتمالات حدوث حركة تصحيحية مؤقتة قبل استئناف الصعود مجدداً.

