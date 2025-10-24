«أبوظبي للإسكان» تفعّل خدمة «إبداء الاهتمام» في منطقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، عن تفعيل خدمة «إبداء الاهتمام» للمواطنين المؤهلين لاختيار المشروع السكني الأنسب لهم في منطقة العين، وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها قبل أسبوعين، بهدف تمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم السكنية بأنفسهم.

وذكرت الهيئة أن تفعيل الاختيار سيبدأ للمواطنين المؤهلين في منطقة العين، على أن يتم فتح باب «إبداء الاهتمام» في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وستقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية وإشعارات عبر التطبيق تدعو المؤهلين الدخول إلى تطبيق «إسكان أبوظبي» واختيار المشروع الأنسب خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استلام الرسالة.