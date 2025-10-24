سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتماسك بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 24-10-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) حالة من التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما منحه بعض الزخم الإيجابي ودفعه لاختبار مقاومة خط الاتجاه الهابط الرئيسي على المدى القصير، هذا السلوك السعري يعكس حالة من الترقب بين المشترين والبائعين لتحديد المسار القادم، وسط محاولات لاختراق تلك المقاومة الحاسمة أو الارتداد منها.

وفي المقابل نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يشير إلى احتمالية تزايد الضغوط البيعية في المدى القريب ودخول السعر في موجة تصحيحية هابطة مؤقتة قبل تحديد وجهته التالية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل