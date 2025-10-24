توأم تونس بطلتا «تحدي القراءة».. رحلة إلى وضوح الحياة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

عبّرت الطالبتان التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس، اللتان تُوّجتا بطلتي تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة، عن سعادتهما الكبيرة بالفوز، مؤكدتين أن القراءة كانت بوابة النور التي منحتهما وضوحاً في الرؤية، ونضجاً في الاختيار، واتساعاً في الأفق.

وقالت بيسان، وقد غمرتها مشاعر الفخر والامتنان، إن فوزها ليس انتصاراً شخصياً، بل هو فوز لكل قارئ عربي، ولكل تونسية تقف تحت شجرة الزيتون، رمز الجذور والهوية.

وأضافت: «في كل مشاركة وكل كتاب أقرؤه، أكتشف نفسي من جديد، وأتحرر من قناعاتي القديمة التي لم تعد تناسبني. القراءة جعلتني أرى الحياة بعمق واتزان، وعلّمتني أن الفكر الحرّ هو بداية كل نهضة».

أما بيلسان، شقيقتها التوأم، وشريكتها في الرحلة القرائية منذ سنوات، فقالت: «أختي ليست فقط منافسة في التحدي، بل نصف الطريق ورفيقة كل مرحلة. معها أشعر بالأمان، لكن في الوقت نفسه ليس سهلاً أن نتنافس معاً. كل واحدة فينا تدفع الأخرى إلى الأفضل، وهذا ما جعل تجربتنا فريدة ومليئة بالتعلّم والنمو».

وأشارت التوأم إلى أن القراءة لم تكن مجرّد هواية بل أسلوب حياة، جعلتهما أكثر قرباً من الذات، وأكثر قدرة على التعبير عن أفكارهما بوعي ومسؤولية، مؤكدتين أن المشاركة في التحدي منحتهما ثقة عالية في مواجهة الجمهور والتحدث أمام الناس، وفتحت أمامهما آفاقاً جديدة للبحث والتفكير والنقاش.

واختتمت بيسان حديثها قائلة: «الفوز في تحدي القراءة العربي يعني أن صوت الكلمة أقوى من أي ضجيج، وأن المستقبل يُكتب بأيدي من يقرأون».