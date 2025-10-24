صحيفة "عرب نيوز" تنطلق بـ50 لغة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: أطلقت صحيفة "عرب نيوز"، أول صحيفة يومية ناطقة باللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية، خدمة الترجمة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح محتواها من الأخبار والتحليلات والآراء بـ50 لغة مختلفة. وقد أعلن رئيس التحرير فيصل عباس عن هذه المبادرة خلال فعالية خاصة في مدريد، تزامنت مع كونغرس "FIPP" العالمي للإعلام.

الجريدة السعودية الأولى بالإنكليزية باتت تصل الآن إلى 80% من سكان العالم

وقال فيصل عباس للحضور، الذي ضم سمو السفيرة السعودية لدى إسبانيا الأميرة هيفاء آل مقرن، وعدداً من الدبلوماسيين العرب والإسبان وكبار المحررين التنفيذيين المشاركين في المؤتمر:

"بفضل التكنولوجيا الحديثة، فإن صحيفة عرب نيوز التي انطلقت عام 1975 لتكون صوت المملكة باللغة الإنجليزية، ستصبح الآن صوت المنطقة المتغيرة بخمسين لغة، لتصل إلى 6.5 مليار شخص، أي ما يعادل 80% من سكان العالم."

وأضاف عباس: "تنبع الفكرة من أهمية سرد قصتنا، خصوصاً في منطقة تؤثر أحداثها على العالم بأسره، وفي قلبها النابض، المملكة العربية السعودية، التي تشهد تحولات وإصلاحات ضخمة في إطار رؤية 2030."

بدورها علقت سمو السفيرة هيفاء ال مقرن بالقول: "اليوم نحتفل ليس فقط بمرور خمسين عاما على إنشاء صحيفة عرب نيوز، ولكن نحتفل ايضا بإطلاق مهم، وهو إطلاق عرب نيوز بخمسين لغة، ومن أهمها وبالنسبة لي هي بالتأكيد اللغة الاسبانية التي يتحدث بها أكثر من 600 مليون شخص حول العالم".



السفيرة السعودية لدى إسبانيا الأميرة هيفاء آل مقرن

وتضمن الحفل أيضاً عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "إعادة كتابة عرب نيوز"، والذي رُشح لجوائز دولية، ويروي قصة تأسيس أول صحيفة إنجليزية في السعودية على يد الأخوين حافظ في جدة عام 1975، بالإضافة إلى إعادة إطلاقها بين عامي 2016 و2018، بالتزامن مع التغيرات والإصلاحات التي شهدتها المملكة.



جانب من الحضور

وقد أدار الحفل الخبير الإعلامي الإسباني ورئيس شركة innovation للاستشارات الاعلامية، خوان سينيور.