بطولة إنكلترا: سلوت يدعم صلاح لإنهاء صيامه عن التهديف

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : قال المدرب الهولندي لنادي ليفربول رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم آرنه سلوت الجمعة إن "آخر ما يقلقني" هو استعادة محمد صلاح لمسته التهديفية بعد صيام المهاجم الدولي المصري عن هز الشباك في ست مباريات متتالية.

لم يسجل أسطورة ليفربول وقائد الفراعنة أي هدف في الدوري الإنكليزي من اللعب المفتوح منذ نهاية المرحلة الافتتاحية للموسم، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز ليفربول على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الالماني (5 1) الأربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما تم استبداله في وقت متأخر من هزيمة ليفربول أمام ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد 1 2 في أنفيلد السبت الماضي بعد إهداره فرصتين خطيرتين، حتى مع سعي الفريق المضيف جاهدا لتسجيل هدف التعادل.

وقال سلوت الذي سيواجه مضيفه برنتفورد السبت، إنه لا يعرف سبب معاناة صلاح، الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

واضاف في مؤتمره الصحافي قبل المباراة: "بشكل عام، في كرة القدم، يهدر اللاعبون الفرص، ومحمد صلاح إنسان أيضا".

وتابع "لسنا معتادين على إهداره للفرص، ناهيك عن بضع مباريات متتالية، لكن هذه الأمور واردة".

لكن المدرب الهولندي عبّر عن ثقته في أن صلاح الذي سجل هدفين فقط في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، سيستعيد مستواه المميز.

وقال "آخر ما يقلقني هو عودة محمد صلاح الى تسجيل الأهداف. لأن هذا ما اعتاد عليه طوال حياته، وهذا ما أتوقعه منه في الأسابيع والأشهر القادمة لنادينا أيضًا".

وحقق ليفربول لقب الدوري الموسم الماضي، ثم أنفق حوالي 450 مليون جنيه استرليني (600 مليون دولار) على لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية.

وأدى رحيل ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الاسباني، بالإضافة إلى الإصابات، إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، بينهم لاعب وسطه الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي.

واعترف سلوت بأن فريقه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، بينهم جناحه الأيمن صلاح.

وقال: "لقد كان في مراكز واعدة في كثير من الأحيان بما يكفي لتسجيل الأهداف، ولكن ربما مع ترنت أكثر، لا أعلم".

وأضاف "لكنني أعتقد بشكل عام، بالنسبة لكل لاعب، إذا كان لديك العديد من التغييرات في فريقك خلال الصيف، فإن الجميع بحاجة إلى إيجاد روابط جديدة مرة أخرى، وهذا يسير بشكل طبيعي إلى حد ما. ومحمد ليس استثناءً من ذلك".

وخسر ليفربول الذي بدأ الموسم بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، وتراجع إلى المركز الرابع، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر والوصيف في المواسم الثلاثة الاخيرة.