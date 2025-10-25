إسرائيل لا تريد أي وجود تركي في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من المرجح أن يتم استبعاد تركيا من قوة الاستقرار المكونة من 5000 جندي والتي من المقرر تشكيلها داخل غزة بعد أن أوضحت إسرائيل أنها لا تريد مشاركة قوات تركية.

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنه من الشروط أن تكون إسرائيل راضية عن جنسية القوة متعددة الجنسيات، المُشكّلة لمنع حدوث فراغ أمني عند بدء مهمة إعادة إعمار غزة. وأعربت تركيا عن استعدادها لتقديم قوات، لكن إسرائيل أعلنت رفضها مشاركة القوات التركية في القوة.

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وتركيا بشأن سوريا، وترى الحكومة الإسرائيلية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُقرّبٌ جدًا من جماعة الإخوان المسلمين وحماس نفسها. إلا أن استبعاد تركيا من قوة حفظ الاستقرار سيكون مثيرًا للجدل، نظرًا لكونها أحد ضامني اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار ذي العشرين نقطة، وتُعتبر من أقوى الجيوش الإسلامية.

ومن المرجح أن تظل مصر هي القائد لهذه القوة، وفقاً لتقرير لصحيفة "الغارديان".

تفويض من مجلس الأمن

ولا تزال الدول المساهمة الأخرى في قوة الاستقرار، مثل إندونيسيا والإمارات، تفضل منح القوة تفويضاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى لو لم تكن هي نفسها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

بدلاً من ذلك، ستنسق مع خلية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة، تُعرف باسم مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، ومقرها مدينة كريات جات جنوب إسرائيل.

وقد افتتح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، هذه الخلية، التي تضم عددًا صغيرًا من المستشارين البريطانيين والفرنسيين والأردنيين والإماراتيين، يوم الثلاثاء. ويبدو أن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى أيضًا دور تنسيق المساعدات في غزة ، على الرغم من أن المعابر الرئيسية للمساعدات لا تزال مغلقة.

نزع سلاح حماس

ستُكلَّف هذه القوة بنزع سلاح حماس وتأمين حكومة فلسطينية انتقالية، لا يزال تشكيلها محلَّ خلاف. وقد استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أيَّ تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، مع أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية اتفقت يوم الجمعة على أن تتولى لجنة مستقلة من التكنوقراط إدارة القطاع.

وفي إشارة إلى التوترات بين تركيا وإسرائيل، ظل المتخصصون الأتراك في الاستجابة للكوارث الذين أرسلوا للمساعدة في تحديد مكان الجثث الفلسطينية والإسرائيلية داخل غزة بالقرب من الحدود المصرية مع القطاع يوم الخميس، في انتظار الحصول على إذن إسرائيلي للدخول.

وينتظر فريق مكون من 81 عضوا من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الدخول إلى الموقع مزودا بأجهزة الكشف عن الحياة وكلاب بحث مدربة.

وقال أردوغان للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد للضغط على إسرائيل، بما في ذلك من خلال العقوبات وحظر مبيعات الأسلحة، للالتزام بالتزاماتها في خطة ترامب.

وكالة الأونروا.. شكوك وجدل

وقال روبيو أيضا إنه لا يمكن أن يكون هناك دور لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة لأن الوكالة "تابعة لحماس".

وستضعه تصريحاته في خلاف مع العديد من الدول الأوروبية والأمم المتحدة نفسها ومحكمة العدل الدولية، التي قالت في رأي استشاري هذا الأسبوع إن الأونروا هي وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لتوزيع المساعدات داخل غزة.

ولم تقبل محكمة العدل الدولية أن إسرائيل قدمت أدلة دامغة على أن حماس اخترقت وكالة الأونروا بشكل لا رجعة فيه.

تُشكّل المعارضة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة للأونروا معضلةً، إذ قبل دونالد ترامب، في خطته المكونة من عشرين نقطة، دورًا للأمم المتحدة في توزيع المساعدات في غزة، لكنه يبدو مُصرًّا على استبعاد الأونروا، وكالة الإغاثة الرئيسية ذات الصلة. وتواجه الأمم المتحدة خيارًا بشأن مواجهة ترامب بشأن الأونروا من عدمها.

وانتقدت الأونروا إسرائيل قائلة: "منذ بداية الحرب في غزة، شهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تصعيدا حادا في العنف. ولا تعرف العائلات إلا الخوف والريبة. ويستمر الضم المتزايد للضفة الغربية بلا هوادة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. يجب أن يتوقف هذا. فمستقبل غزة والضفة الغربية واحد.

قيادة السيارة عبر أنقاض هيروشيما

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية توم فليتشر لبي بي سي عن زيارته الأخيرة إلى غزة: "شعرت وكأنني أقود سيارتي عبر أنقاض هيروشيما، أو ستالينغراد، أو دريسدن".

وقد اجتمعت وفود من حركة حماس برئاسة خليل الحية، ومنافستها حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، في مصر، الجمعة، لبحث ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة. وقالت حماس إنها تلقت "ضمانات واضحة" من الوسطاء بأن "الحرب انتهت فعليا".

وقال بيان مشترك نشر على موقع حماس على الإنترنت إن الفصائل اتفقت خلال اجتماع في القاهرة على تسليم "إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة مكونة من "تكنوقراط" مستقلين، والتي ستدير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".