تصعيد متجدد على الحدود اللبنانية

تواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية سلسلة من الغارات الدقيقة جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر عام 2024.

استهدافات وغارات

قالت مصادر لبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف بمحافظة النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وجاء هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة على ضربة مماثلة في بلدة تول المجاورة، أسفرت عن مقتل عباس حسن كركي، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه «قائد اللوجيستيات في الجبهة الجنوبية لحزب الله».

كما شنت إسرائيل غارة ثالثة بطائرة مسيّرة على طريق يربط بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية، ما أدى إلى مقتل عنصر آخر من حزب الله، بحسب ما نقلته إحدى القنوات الإخبارية.

البنية العسكرية

بالتوازي مع ذلك، كثفت الطائرات الإسرائيلية هجماتها على مناطق في البقاع شرق لبنان، بالإضافة إلى غارات طالت الشمال والجنوب.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن تلك العمليات «تستهدف منع الحزب من إعادة بناء بنيته العسكرية»، مؤكدا أن الجيش «يرصد تحركاته على طول الجبهة اللبنانية».

وبحسب تقديرات إسرائيلية، نفذت تل أبيب أكثر من 300 عملية استهداف لعناصر من حزب الله منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر 2024، وهو الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا بعد عام من المواجهات المسلحة بين الطرفين.

ويقضي الاتفاق بانسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. غير أن إسرائيل أبقت قواتها في خمسة تلال إستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، في مخالفة واضحة لبنود الاتفاق، مبررة ذلك بـ«الضرورات الأمنية».

وعلى الرغم من قرار الحكومة اللبنانية، في أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش جنوبا، فإن الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، وسط تحذيرات من انهيار التهدئة الهشة، وعودة المواجهات الواسعة بين الجانبين.