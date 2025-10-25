الولايات المتحدة تُعيّن ستيفن فاجين قائدا مدنيا لمركز تنسيق غزة.. من هو؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، 24 أكتوبر 2025، تعيين السفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، "قائدا مدنيا" لمركز التنسيق المدني العسكري الذي يشرف على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة .

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، صدر عقب زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو، للمركز الكائن في جنوب إسرائيل.

وأتى الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأميركيين إلى نحو 200 جندي أميركي هناك.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني العسكري بهدف دعم استقرار غزة.

وذكرت أنها افتتحت مركز التنسيق المدني العسكري بإسرائيل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة.

من جانبه، قال قائد سنتكوم براد كوبر إن المركز سيتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة.

من هو ستيفن فاجين؟

وبحسب موقع السفارة الأميركية في اليمن، يُعدّ ستيفن فاجن "دبلوماسيًا مهنيًا من أعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي برتبة وزير مستشار".

وُلد فاجن في مدينة نيويورك، ونشأ في ولاية نيوجيرسي، ويقيم حاليًا في واشنطن العاصمة. ويحمل الدبلوماسي المخضرم درجة البكالوريوس من كلية ويليامز، ودرجة الماجستير من جامعة ميشيغان.

ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي عام 1997، خدم فاجن في بعثات أميركية عدة حول العالم، منها بروكسل، وإسلام أباد، وأستانا، وموستار (البوسنة والهرسك)، ومينسك، وتبليسي، والقاهرة.

كما عمل في واشنطن كمسؤول عن ملف باكستان ومساعد خاص لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك نيك بيرنز.

وشغل ستيفن فاجن أيضًا مناصب بارزة في وزارة الخارجية، من بينها مدير مكتب الشؤون الإيرانية (2015 - 2018)، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في إدارة جنوب ووسط آسيا (2013 - 2015).

وقبل تعيينه سفيرًا في اليمن، شغل ستيفن فاجين منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية ببغداد خلال الفترة من 2020 إلى 2021، كما عمل سابقًا قنصلًا عامًا في القنصلية الأميركية بأربيل بين 2018 و2020.

المصدر : الأناضول - التلفزيون العربي