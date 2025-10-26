موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، أمس، أنه يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تقترب من التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حديثه لشبكة «سي.إن.إن» بعد وصوله إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، قال ديمترييف: إن الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين لم يتم إلغاؤه، كما وصفه الرئيس الأميركي، ومن المرجح أن يلتقي الزعيمان في وقت لاحق.

وكانت القمة المقرر عقدها قد تم تعليقها يوم الثلاثاء الماضي، إذ ألقى رفض روسيا للوقف الفوري لإطلاق النار بظلاله على محاولات التفاوض. وقال ترامب إنه ألغى الاجتماع المزمع عقده مع بوتين في بودابست بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية نحو إنهاء الحرب والشعور بأن التوقيت غير مناسب. ومع ذلك، قال ديمترييف، أمس: «أعتقد أن روسيا وأميركا وأوكرانيا قريبة جداً في الواقع من التوصل إلى حل دبلوماسي». ولم يقدم ديمترييف تفاصيل حول ما سيترتب على ذلك.

وقال دبلوماسيون أوروبيون هذا الأسبوع: «إن الدول الأوروبية تعمل مع أوكرانيا على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في الحرب على طول خطوط القتال الحالية، يتضمن بشكل أساسي أفكاراً قيد المناقشة بالفعل مع الضغط لإبقاء الولايات المتحدة في دور محوري».

وقال ديمترييف: «إنها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي أن يعترف بأن الأمر يتعلق بخطوط القتال، كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماماً، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه».

وتأتي زيارة ديمترييف إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة على خلفية العقوبات الأميركية التي أعلنتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اثنتين من أكبر شركات النفط الروسية، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على بوتين لإنهاء الحرب.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، قال ديمترييف: إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر.

وأضاف: «سيستمر الحوار الروسي الأميركي، ولكنه بالتأكيد لا يكون ممكناً إلا إذا أُخذت مصالح روسيا في الاعتبار وحظيت بمعاملة تتسم بالاحترام». وأحجم دميترييف عن الإفصاح عمن سيلتقيهم خلال الزيارة، وتوقع أن تأتي العقوبات النفطية الأميركية بنتائج عكسية.

ميدانياً، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم مسعف وأصيب العشرات في مناطق مختلفة من أوكرانيا في ضربات روسية بمسيرات وصواريخ على ما ذكرت السلطات الأوكرانية أمس. وقالت وزارة الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قتل مسعف وأصيب آخر جراء إطلاق صواريخ عدة على بلدة بيتروبافليفسكا في منطقة في دنيبروبيتروفسك» في وسط البلاد الشرقي.

وفي المنطقة نفسها «قتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص» على ما أضافت الوزارة، موضحة أن «أضراراً لحقت بآليات إطفاء وأبنية سكنية ومتاجر».

واستهدفت موسكو كذلك العاصمة كييف في ضربات ليلية ما ألحق أضراراً بأبنية ومنازل في أحياء مختلفة من المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة بجروح بحسب مسؤول الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو. وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام «انفجارات في العاصمة، المدينة تتعرض لهجوم صاروخي».

ونشرت أجهزة الانقاذ الوطنية صوراً تظهر عناصر إطفاء يكافحون الحرائق فيما اندلعت نيران كبيرة في حيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي. وقال سلاح الجو الأوكراني: إن روسيا أطلقت خلال الليل باتجاه أوكرانيا تسعة صواريخ بالستية، و64 مسيرة هجومية، مؤكداً أنه دمر 50 مسيرة وأربعة صواريخ.