السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها

جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، تأكيد مواقف بلاده الثابتة والراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن المملكة قادت مع فرنسا مؤتمر حل الدولتين.

في الإطار ذاته، دان الواصل مجدداً مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وتشدد المملكة على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.