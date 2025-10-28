بلدية مدينة العين تطلق «علمنا يستاهل»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين، حملة توعوية تحت شعار «علمنا يستاهل»، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على سلامة علم الدولة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني في المجتمع، تزامناً مع اقتراب يوم العلم الذي يُعد مناسبة وطنية تجسد وحدة الشعب الإماراتي واعتزازه بقيادته الرشيدة ورموزه الوطنية.

وأوضحت فاطمة الشامسي، رئيسة قسم التواصل المجتمعي في بلدية العين، أن حملة «علمنا يستاهل» تركز على توعية أفراد المجتمع ومختلف الجهات بأهمية المحافظة على نظافة العلم وصيانته واستبداله عند تلفه، وضمان رفعه بطريقة لائقة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويجسد احترام رمزها الوطني الذي يوحد الجميع تحت رايته.

وضمن أعمال الحملة، شاركت البلدية في المبادرة الوطنية «عَلَمنا فخرنا» تزامناً مع يوم العلم، حيث تم توزيع 1000 علم على المواطنين والمقيمين من مقر البلدية، في أجواء وطنية تعبّر عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

أكدت بلدية مدينة العين أن إطلاق حملة «علمنا يستاهل»، يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الهوية الوطنية والمظهر العام لمنطقة العين، وتكريس ثقافة الاحترام والفخر بالرموز الوطنية، مشيرةً إلى أن العلم يمثل عنوان العزة والسيادة، وأن المحافظة عليه واجب وطني ومسؤولية مجتمعية مشتركة.