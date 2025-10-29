قتيلان باستهداف حافلة جنوب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قُتل شخصان وأصيب آخرون، أمس، إثر استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء في جنوب سوريا.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بـ«تعرض حافلة ركاب عند محطة محروقات مرجانة على طريق «دمشق - السويداء» لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين».

وأضافت أن «الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى».

وكانت محافظة السويداء أفادت، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، بـ«استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق - السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات».

وأدانت المحافظة هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين.