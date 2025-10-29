اختبار صعب لرئيس كوريا الجنوبية في قمة التعاون الاقتصادي

تتجه الأنظار إلى مدينة جيونججو الكورية الجنوبية، التي ستستضيف هذا الأسبوع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وسط أجواء من التوتر العالمي والتحديات الإقليمية المتشابكة. وتمثل القمة اختبارًا دبلوماسيًا مبكرًا للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى خمسة أشهر، بينما يسعى إلى الموازنة بين مصالح الحلفاء التقليديين والخصوم الجيوسياسيين في منطقة تتقاطع فيها حسابات واشنطن وبكين وطوكيو.

اختبار الدبلوماسية

يُراهن لي على ما يسميه «الدبلوماسية البراجماتية»، التي تسعى إلى الانفتاح على الجميع دون الاصطفاف مع طرف ضد آخر. إلا أن مهمته تبدو معقدة في ظل خلافات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وانتخاب رئيسة وزراء يابانية تتبنى مواقف متشددة تجاه كوريا الجنوبية. ويُنتظر أن يعقد لي لقاءات ثنائية منفصلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، على هامش القمة، في محاولة لبناء أرضية تعاون مشترك.

ظلال الخلاف

تأتي قمة هذا العام بعد عشرين عامًا من آخر استضافة كورية جنوبية لـ«APEC»، وتكتسب أهمية إضافية مع انعقاد اجتماع مرتقب بين ترمب وشي، يُتوقع أن يترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي قد لا يشارك في الجلسة الرئيسية للمنتدى، تحاول سيول قيادة جهود دبلوماسية مكثفة، لإصدار «إعلان كيونججو» المشترك، لتجنب تكرار فشل عام 2018 عندما عرقل الخلاف الأمريكي - الصيني صدور البيان الختامي.

وقال مدير الأمن القومي الكوري الجنوبي، وي سونغ-لاك، إن بلاده تلعب دور «الوسيط» بين القوتين، بهدف الحفاظ على وحدة الموقف داخل المنتدى.

تحت الاختبار

تسعى سيول إلى تسوية خلافاتها التجارية مع واشنطن قبل القمة، لكن وزير التجارة الكوري الجنوبي أقرّ بأن المفاوضات لا تزال «منقسمة بشدة» حول تفاصيل اتفاق استثماري بقيمة 350 مليار دولار، يهدف لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.