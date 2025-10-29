فيضانات هائلة في فيتنام تسفر عن وفيات وأضرار

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات اليوم الأربعاء، إن الأمطار الموسمية أدت إلى فيضان هائل في وسط فيتنام، مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين.

وأفادت وكالة الدفاع المدني الفيتنامية في تقرير بأن 11 شخصا أيضا أصيبوا جراء الفيضانات.

وقال المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية- المائية إن الأمطار الغزيرة مازالت تؤثر على المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء، خاصة مناطق سياحية مثل هيو ودانانج وهوي آن.

وفي مدينة هيو، غمرت المياه الشوارع واستخدم السكان القوارب للتنقل. وانقطعت الكهرباء، واضطرت المدارس لغلق أبوابها. وغمرت الفيضانات التاريخية 32 من أصل 40 منطقة في هيو وأثرت على 35 ألف منزل بينما شهدت دا نانج غرق أكثر من 75 ألف منزل. وحشد الجيش أكثر من ستة آلاف ضابط وجندي لإجلاء 3238 شخصا في مدينة هيو. وكانت مدينة هوي آن الساحلية الشهيرة بمصابيحها الملونة وهي موقع تراث عالمي على قائمة اليونسكو- مغمورة جزئيا تحت المياه التي وصل ارتفاعها لنحو 30 سم.