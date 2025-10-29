بريطانيا ترحِّل مهاجرا إثيوبيا ارتكب اعتداءات جنسية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: مُنح هادوش كيباتو، وهو مهاجر مُرحّل ومُعتدٍ جنسياً، 500 جنيه إسترليني لمغادرة أراضي المملكة المتحدة.

أُدين هادوش كيباتو بالاعتداء الجنسي على تلميذة وامرأة في إيبينغ، في مثاطعة إسيكس، غربي لندن، بعد أكثر من أسبوع بقليل من وصوله إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إن هادوش كيباتو، وهو مهاجر مُعتدٍ جنسياً، مُنح 500 جنيه إسترليني لترحيله إلى إثيوبيا بعد إطلاق سراحه من السجن بالخطأ.

وأكدت الحكومة، التي أكدت أنه اقتيد إلى طائرة في مطار هيثرو مساء الثلاثاء، أنه لا يحق له العودة إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إنها "بذلت كل ما في وسعها" لترحيل كيباتو، على الرغم من الاعتقاد بأن قرار الدفع اتُخذ من قِبل فرق الترحيل، وليس من الحكومة.

واضافت: يسرني أن أؤكد ترحيل هذا المعتدي الجنسي الدنيء على الأطفال. شوارعنا أصبحت أكثر أمانًا بفضل ذلك".

اعتقال

وكان عُثر على كيباتو واعتقلته شرطة العاصمة في منطقة فينسبري بارك شمال لندن حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم الأحد بعد مطاردة.

كان من المتوقع ترحيله، ولكن بدلًا من تسليمه إلى مسؤولي الهجرة، أُطلق سراحه من سجن تشيلمسفورد يوم الجمعة.

وأمضى أقل من 48 ساعة طليقًا قبل إلقاء القبض عليه.

تساؤلات

وأثار إطلاق سراحه غير المقصود قلقًا واسع النطاق وتساؤلات حول كيفية إطلاق سراح رجل أشعلت جرائمه احتجاجات في إيبينغ على استخدام فنادق اللجوء.

وقالت السيدة محمود: "ما كان ينبغي أن يحدث خطأ الأسبوع الماضي - وأنا أشارك غضب الجمهور من حدوثه".

ويوم الأحد، صرّح وزير العدل ديفيد لامي بأن مقابلة حصرية مع سكاي نيوز ستُستخدم كجزء من تحقيق مستقل في عملية الإفراج الخاطئة.

وفي حديثه مع مراسل سكاي الوطني، توم بارمينتر، وصف سائق توصيل تحدث إلى كيباتو في سجن تشيلمسفورد بأنه كان "مرتبكًا" أثناء توجيهه إلى محطة القطار من قبل موظفي السجن.

ويُقال إن المهاجر عاد إلى قسم الاستقبال في السجن أربع أو خمس مرات قبل مغادرة المنطقة على متن قطار متجه إلى لندن.

خطأ بشري

وقال السيد لامي، الذي عزا إطلاق سراح كيباتو إلى خطأ بشري، إنه أمر بإجراء "مراجعة عاجلة" لعمليات التفتيش التي تُجرى عند إطلاق سراح الجاني من السجن، وأُضيفت ضمانات جديدة تُعدّ "أقوى عمليات تفتيش للإفراج فُرضَت على الإطلاق".

واعتبارًا من يوم الاثنين، تتضمن عمليات التفتيش الجديدة خمس صفحات من التعليمات والمطالبات بتوقيع كبار موظفي السجن على عملية الإفراج، وفقًا لوثائق حصلت عليها قناة سكاي نيوز.

وقال وزير العدل السيد لامي "لقد كنت واضحا منذ البداية بأن خطأ من هذا النوع غير مقبول، ويجب أن نصل إلى حقيقة ما حدث".