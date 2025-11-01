الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

احبطت قوات الجيش اليمني، تهريب شحنة مواد كيمياوية ومعدات عسكرية، كانت في طريقها لجماعة الحوثي عبر مضيق باب المندب، وذلك في إطار الجهود المتصاعدة لتأمين الممرات البحرية الدولية ومكافحة تهريب الأسلحة.

وأفادت شعبة الإعلام العسكري في بيان، بأن القوات البحرية وخفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، نفّذت «عملية نوعية ناجحة»، تم خلالها ضبط قارب خشبي محمل بمواد كيمياوية خطيرة، ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى الحوثيين في محافظة الحديدة.

وأضاف البيان أنه تم رصد القارب، بعد انطلاقه من ساحل جيبوتي متجهاً إلى موانئ الحوثيين، موضحاً أن دورية بحرية تابعت القارب منذ لحظة دخوله مضيق باب المندب في التاسع من أكتوبر 2025، حتى تمت عملية الاعتراض والسيطرة عليه دون وقوع أي اشتباك.

وأكد البيان أن القارب جرى قطره إلى موقع آمن، حيث تم تفريغ الشحنة وتخزينها تمهيداً للتحقيق، موضحاً أن المواد المضبوطة داخل 24 برميلاً، تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتقنيات التخفي. وأشار إلى أن العملية تمت في إطار خطة أمنية متكاملة لتأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على أن القوات اليمنية ستواصل عملياتها لملاحقة شبكات التهريب.