بنغلادش تسجل هزات ارتدادية بعد زلزال عنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت هزتان أرضيتان خفيفتان بنغلادش، اليوم السبت، غداة زلزال قوي اهتزت له ضواحي العاصمة دكا وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وسجلت هزة أرضية بقوة 3,3 درجات في منطقة نارشينغدي إلى الشرق من دكا اليوم، أعقبتها هزة بقوة 4,3 درجة ضربت العاصمة، وفق إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش.

وقالت تسنوبا شارمين شارنا (32 عاما) المقيمة في دكا إن أطفالها بدأوا بالصراخ عندما اهتز الأثاث في شقتهم. وأضاف "نسأل الله الرحمة".

شعر سكان دكا والمناطق المجاورة بالزلزال الذي ضرب الجمعة وتسبب في دمار واسع النطاق.

وأفاد اشتياق أحمد المسؤول في إدارة الكوارث بأن "عدد الضحايا وصل إلى 10، فيما أصيب بضع مئات بجروح".

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا السبت، لكن الهزات الارتدادية الشائعة بعد الزلازل الكبرى، زادت المخاوف من وقوع كارثة أكبر.

قالت شاهناج برفين، البالغة من العمر 44 عاما وتعيش بالقرب من مركز زلزال الجمعة، إنها لم تشهد مثل هذه الهزة من قبل وأضافت "لا أشعر بالأمان"، متحدثة عن ظهور تشققات في عشرات المنازل في منطقتها.

وأضافت برفين "كنت أعلق ملابس أطفالي على حبل الغسيل عندما ضرب الزلزال... تمسكت بشجرة. عندما عدت إلى المنزل، وجدت الأواني الزجاجية مكسورة".

فعّلت الحكومة مركز عمليات الطوارئ لتقييم حجم الأضرار وتنسيق عمليات الإغاثة والإنقاذ.