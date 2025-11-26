محافظ بنك تركيا: هدف خفض التضخم ماض على الطريق الصحيح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 36 دقيقة

قال فاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، إن تباطؤ التضخم “عملية طويلة الأجل” أحرز صناع السياسات النقدية تقدما فيها وإن البنك سيبذل كل ما في وسعه لضمان انخفاض التضخم بما يتماشى مع أهدافه.

وأضاف قره خان، في مقابلة أذاعها البنك مع صحفيين وخبراء اقتصاد، أن ظروف الطلب تتماشى مع تباطؤ التضخم مؤكدا عزم البنك الوصول بالتضخم دون عشرة بالمئة.

وقال إن المؤشرات القصيرة والمتوسطة الأجل تشير إلى استمرار عملية تباطؤ التضخم.

وتراجع التضخم التركي بما تجاوز التوقعات قليلا في أكتوبر تشرين الأول إلى 32.87 بالمئة على أساس سنوي و2.55 بالمئة على أساس شهري.